Сохраняйте спокойствие

Действия России были предсказуемы. Джозей Байден говорил о том, что Путин, в обход рациональности, затевает безумие. Безумие, в первую очередь, потому что это противоречит интересам российской экономики. Ведь агрессия Кремля имеет сильно противодействие – санкции, которые в первые часы после введения начали обрушение рубля и как следствие, всей экономики агрессора. Олигархи теряют миллиарды, их дети под санкциями, пропагандистские ресурсы блокируют, самих пропагандистов также вносят в санкционные списки, работа двух российских банков заблокирована. И это только первый пакет санкций озвученный США. Внеблоковые азиатские, европейские страны, Канада, Австралия также подключаются к ограничению экономики РФ.

Кроме того, военные силы Украины за 8 лет обрели боевой опыт, непосредственно в борьбе с восточным противником. Они стойко научились ему противостоять. За это время, и особенно за последний год, украинская армия получила огромное количество новейшего вооружения, а также модернизацию экипировки западных образцов. Нет причин полагать, что ВСУ отступят хоть на один метр от тех позиций, на которых они сейчас располагаются. Сила и профессионализм украинских военных вселяют уверенность в завтрашнем дне при любых сценариях будущего.

Нет причин паниковать. Это только сыграет на руку врагу. Поддаваясь панике, люди начинают совершать ошибки и не понимать, что на самом деле происходит. Необходимо помнить, что вся Украина объединился перед лицом агрессора, даже оппозиционные фракции решили отставить свои распри с правительством на задний план, чтобы сообща противостоять единому врагу человечества. Вся Украина едина как никогда, а значит выстоит перед лицом любой угрозы.