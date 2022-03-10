Соцсети вырабатывают зависимость — Меган Маркл

18:19 15 Октябрь Киев, Украина

Во время Виртуального саммита самых влиятельных женщин следующего поколения, Меган Маркл высказала свою точку зрения по поводу социальных сетей.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что соцсети пагубно влияют на своих пользователей и сравнила людей, проводящих много времени в виртуальной реальности, с наркоманами.



Меган отметила, что переживает за людей, проводящих много времени онлайн, признав тот факт, что сама сегодня далека от соцсетей.



Так, официальный аккаунт герцогов Сассекских в Instagram ведут ее помощники.

"Я решила, что у меня больше не будет своего аккаунта, я не знаю, что происходит в соцсетях, и мне кажется, что такой подход очень помогает мне в жизни. Думаю, что люди в большинстве своем не осознают, какое губительное влияние сети на нас оказывают", - подчеркнула супруга принца Гарри, напомнив, что еще в 2018 году также была увлечена соцсетями.

Она сравнила пользователей соцсетей с наркозависимыми. По ее словам, алгоритмы соцсетей как-то влияют на людей и вырабатывают у них одержимость.