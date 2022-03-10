Соцсети вырабатывают зависимость — Меган Маркл

Во время Виртуального саммита самых влиятельных женщин следующего поколения, Меган Маркл высказала свою точку зрения по поводу социальных сетей.
Герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что соцсети пагубно влияют на своих пользователей и сравнила людей, проводящих много времени в виртуальной реальности, с наркоманами.
Меган отметила, что переживает за людей, проводящих много времени онлайн, признав тот факт, что сама сегодня далека от соцсетей.
Так, официальный аккаунт герцогов Сассекских в Instagram ведут ее помощники.
Она сравнила пользователей соцсетей с наркозависимыми. По ее словам, алгоритмы соцсетей как-то влияют на людей и вырабатывают у них одержимость.
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