Снижение доходов населения: как изменить ситуацию

13:30 03 ноября Киев, Украина

По данным Национального банка, доходы украинцев за 2 квартал 2020 года значительно снизились и главная причина этому, сокращение заработных плат.

Экономический эксперт Алексей Дорошенко отметил, что улучшить ситуацию помогут программы кредитования бизнеса.

«Я оцениваю этот год в контексте доходов, экономического, социального уровня как возвращение к 90-х годам. К сожалению, мы идем туда, откуда Украина начинала 30 лет назад. Многие «повесили замок» на свой бизнес. И шансов, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы, мало. Это связано с тем, что спрос чрезмерно низкий, экспортные рынки закрыты, кредитование экономики приближается к нулю, в связи с этим ситуация катастрофическая», — сказал Дорошенко.

Эксперт пояснил, что многие предприниматели прекратили работать из-за отсутствия кредитования, которое могло спасти часть малого бизнеса.

«Шансов спасти экономику очень мало, потому что деньги через НБУ практически не проходят. Именно поэтому и сменили председателя НБУ, так как именно от него зависит кредитование, снижение кредитной ставки рефинансирования. Ставка рефинансирования снизилась, но денег как не было, так и нет. Поэтому, к сожалению, доходы действительно очень упали», — сказал Дорошенко.

Дорошенко констатировал, что те украинцы, которые сохранили свои должности и продолжают работать в дистанционном режиме, также потеряли часть своих доходов.