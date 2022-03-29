Снижение доходов населения: как изменить ситуацию

По данным Национального банка, доходы
украинцев за 2 квартал 2020 года значительно снизились и главная причина этому, сокращение заработных плат.
Экономический эксперт Алексей Дорошенко отметил, что улучшить ситуацию помогут программы кредитования
бизнеса.
«Я оцениваю этот год в контексте доходов, экономического, социального уровня как возвращение к 90-х годам. К сожалению, мы идем туда, откуда Украина начинала 30 лет назад. Многие «повесили замок» на свой бизнес. И шансов, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы, мало. Это связано с тем, что спрос чрезмерно низкий, экспортные рынки закрыты, кредитование экономики приближается к нулю, в связи с этим ситуация катастрофическая», — сказал Дорошенко.
Эксперт пояснил, что многие предприниматели прекратили работать из-за отсутствия кредитования, которое могло спасти часть малого бизнеса.
«Шансов спасти экономику очень мало, потому что деньги через НБУ практически не проходят. Именно поэтому и сменили председателя НБУ, так как именно от него зависит кредитование, снижение кредитной ставки рефинансирования. Ставка рефинансирования снизилась, но денег как не было, так и нет. Поэтому, к сожалению, доходы действительно очень упали», — сказал Дорошенко.
Дорошенко констатировал, что те украинцы, которые сохранили свои должности и продолжают работать в дистанционном режиме, также потеряли часть своих доходов.
«Бизнес пострадал по-разному, но малый — больше всего. Во всех сферах без исключения были потери и без кредитования ничего сделать нельзя. У нас вместо того, чтобы деньги направить на программы кредитования бизнеса, пустили на дороги. Это тоже прекрасно, но президент в обращении к Верховной Раде говорил, что следует вкладывать средства в программы, которые будут давать мультипликатор. То есть, вкладываешь гривну, а получаешь — три. Строительство дорог к этому не приводит: здесь вкладываешь гривну, получаешь на выходе полгривны», — пояснил экономист.
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