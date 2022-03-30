Снижение цен на проезд в поездах «Интерсити+» – разумный выход в условиях пандемии

С первого ноября 2020 года «Укрзализныця» дополнительно снизила цены на билеты первого класса в поездах «Интерсити+» на 15%. Почему дополнительно? Потому что еще летом была введена дисконтная программа для пассажиров, планирующих поездки заранее. Программа лояльности предусматривает экономию до 40% от стоимости билета, если он приобретается не позже, чем за месяц до поездки.

Пассажиры, безусловно, обрадуются, но многие также и удивятся – компания убыточная, из-за пандемии в любой момент снова закроют все перевозки, а тут еще и скидки делают – где, мол, выгода? Ответ прост – правила выгодного ведения бизнеса в различных кризисных ситуациях не каждому понятны.

Действительно, из-за эпидемии коронавируса пассажирские перевозки железной дорогой сильно сократились. Во-первых, карантинные меры заставили «Укрзализныцю» сократить количество продаваемых мест в вагонах для соблюдения дистанции, во-вторых, многие осознанные граждане сами стараются лишний раз не пользоваться общественным транспортом. В-третьих, не стоит забывать о конкуренции в стоимость тарифов на пассажироперевозки у некоторых авиакомпаний, совершающих междугородние рейсы.

Как бы поступило какое-нибудь предыдущее руководство украинской «железки», заинтересованное лишь в личной прибыли? Естественно, продолжило б по традиции взвинчивать цены выше и выше с целью хоть как-то компенсировать упущенную выгоду из-за сокращения количества пассажиров. Но любой неглупый продавец товаров и услуг прекрасно понимает, что рост цен сокращает продажи, и результат может быть еще более плачевным.

Но в этот раз «Укрзализныце» повезло – новый руководитель в лице Владимира Жмака, как раз имеет опыт вывода крупных предприятий из экономического кризиса, оставляя их на плаву даже в самых неблагоприятных ситуациях. Здравый рассудок и великолепные знания в области маркетинга и экономики позволили принять ему и его команде разумное решение – не дать пассажироперевозкам в условиях пандемии окончательно разорить корпорацию. Снижение цен – логичный выход, который позволит увеличить продажи, пусть и меньшей прибылью. Это лучше, чем ее отсутствие, согласитесь.

Что в итоге дает программа лояльности и дополнительное снижение стоимости билетов в 1 классе Интерсити+:

Выгода для пассажиров в плане экономии денег и повышение безопасности проезда в плане соблюдения дистанции между пассажирами;

Повышение объемов продаж билетов и, соответственно, загрузки вагонов;

Хоть какая-то рентабельность перевозок;

Обеспечение работой персонала УЗ.

И если кому-то кажется смешной фраза директора филиала УЗ «Пассажирская компания» Александра Перцовского «чтобы не перевозить воздух» - посмейтесь. Разумный менеджмент и маркетинг, который начало внедрять новое руководство «Укрзализныци» во главе с Владимиром Жмаком позволят ей выжить и даже стать прибыльной.

P.S. Всегда найдутся недовольные, которые возмутятся, что тарифы понизили только в «элитных» поездах. Для них есть официальный ответ: поезда Интерсити - единственный сегмент, который регулирует сама «Укрзализныця». Однако, уже начавшиеся реформы несомненно уравновесят цены и качество предоставляемых услуг во всех поездах Украины. Дело времени.