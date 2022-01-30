Сначала Путин, потом все остальные

27 января в России проходил день памяти жертв блокады Ленинграда. В этот день, петербуржцы приходят к мемориалу на Пискаревском кладбище, куда возлагают цветы и вспоминают о трагических событиях произошедших во время войны. Стоит отметить, что люди, в основном, приходят пожилые.

В этом году, жителям Петербурга не удалось пройти к мемориалу до 15:00 из-за приезда Путина. Специально для президента РФ территорию кладбища взяли в оцепление, а по периметру расставили снайперов.

Видимо, паранойя Путина прогрессирует, раз он начал боятся собственных стариков, людей, которые хотели почтить память своих родных и близких, а в итоге, были вынуждены стоять на морозе до тех пор, пока их президент приедет и положит цветы на могилы. Ситуация, будто, повторилась – враг оцепил территорию, а ленинградцы выжидали, пока он уйдет.

Со стороны, это также могло выглядеть, как “брезгливость” по отношению к собственному народу. Якобы, он, Путин, хочет класть цветы первым и в окружении “избранных”, а рука об руку с народом это делать “взападло”.

Так или иначе, впечатление складывается такое, что президент РФ боится всего на свете. По федеральным телеканалам, Путин говорит, что на Западе враги, на юге подбираются террористы. С таким отдалением от народа, выходит, что президент опасается и внутренних “врагов”, хотя постоянно говорит о поддержке среди населения страны. Собственное вранье и страх – главные двигатели политического курса правления Путина.