Сможет ли Украина преодолеть кризис

19:44 15 Июль Киев, Украина

Муса Магомедов народный депутат Украины провел оценку работы Верховной Рады и поделился своим оптимистическим настроением в преодолении кризиса



"Мы живем в парламентско-президентской республике и ответственность Верховной Рады за происходящее в стране – высокая. Но так сложилось, что доверие населения к парламенту в Украине традиционно низкое. Нельзя сказать, что такая ситуация сложилась безосновательно. Год назад парламент обновился на 80% – и надо было как-то возвращать доверие людей.



Первое, с чего начал новый созыв – выполнил те обещания, которые не выполнялись годами – отменил депутатскую неприкосновенность, ввел штрафы за кнопкодавство. И это стало первыми шагами по возвращению доверия избирателей. Были запущены важнейшие реформы, включая открытие рынка земли.



Большую роль парламент сыграл во время начала пандемии коронавируса. У нас как раз происходила смена правительства, и основную работу по стабилизации ситуации взяли на себя депутаты: принимали законы, предусматривающие социальную защиту медиков, поддержку безработных, поддержку малого и среднего бизнеса, назначали новых министров. И в этом заслуга всего парламента, а не только монобольшинства.



Достаточно ли того, что сделано? Однозначно, нет. Можно ли было сделать за менее чем год работы больше? Наверное, да.



Например, можно и нужно было завершить реформу децентрализации, внести изменения в Избирательный Кодекс. Нужно проводить судебную реформу. И я думаю, что в ближайшее время мы приступим к этим вопросам.



Год – это много или мало? Я думаю, что этого достаточно для того, чтобы начать выполнять обещания, данные людям, чтобы запустить системные реформы. Но недостаточно для того, чтобы оправдать доверие людей. Поэтому нам предстоит еще много работы. Будет непросто, учитывая те вызовы, с которыми сталкивается сейчас наше здравоохранение, наша экономика, бизнес, население.



Я – оптимист, я верю, что мы сможем преодолеть кризис, если будем много работать, а не тратить время на внутренние конфликты или поправочный спам. Важно, непросто не сбавлять темп, а важно наращивать его. Как говорится, нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо бежать как минимум вдвое быстрее. Это очень актуально для той ситуации, в которой мы оказались. Так вот, чтобы не подвести людей, нам надо работать как минимум вдвое больше. В тесной координации со всеми органами власти".