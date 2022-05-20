Сможет ли Украина победить, по мнению западных правительств и независимых аналитиков

Именно этим вопросом сегодня озадачился американский The Wall Street Journal, по мнению аналитиков которого вариантов развития событий как минимум пять.

Большинство сходится во мнении, что России не удалось достичь своей первоначальной цели - свергнуть правительство Украины. Весьма проблематичным видится и локальный успех на востоке страны.

Министр обороны Резников считает, что война перешла в затяжную фазу и Россия готовится к долгосрочной военной операции. А теперь рассмотрим возможные сценарии развития событий по версии WSJ.

Первым вариантом заявлен коллапс России, поскольку ее армия понесла тяжелые потери и продвижение в регионе Донбасса идет гораздо медленнее чем ожидалось. Единственное, что удивляет некоторых аналитиков, что российская армия вообще не развалилась и сохраняет управляемость, хотя координация значительно затруднена из-за использования чеченских подразделений. По мнению представителя двухпартийной исследовательской группы Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Элиота Коэна, возможность реального краха ВС России не надо недооценивать. Массовые отказы от вступления в бой, беспорядочные отступления и дезертирство – вполне возможны.

Менее ожидаемый и все же возможный сценарий – коллапс Украины. Здесь играет роль-то, что об истинных потерях Украины достоверно не известно и аналитики вынуждены пользоваться открытой информацией, которая гласит, что потери и повреждения оборудования ВСУ были значительными, но все же не такими как у России. Как знаковое событие преподносится сдача в плен защитников Мариуполя, также сильному давлению подвергаются подразделения ВСУ в районе Северодонецка и Лимана. За неимением цифр, аналитики вынуждены оценивать другие критерии состояния Украинской армии, как-то моральный дух и эффективность, которые значительно повысились за счет новых поставок западного вооружения.

Майкл Кларк, бывший директор Королевского института объединенных служб, лондонского аналитического центра по вопросам безопасности считает, что решение о предоставлении военной помощи в размере 40 миллиардов долларов значительно снижает вероятность того, что Украина может быть побеждена.

Третий возможный вариант – вялотекущий конфликт. По мнению западных официальных лиц, конфликт может перейти в следующий год или намного дольше.

Тупиковая ситуация возможна, если «русские хорошо окопались и настойчивы и смогут создать замену для довольно ужасных потерь, которые они понесли». Хотя скорее всего украинцы используют свою мобильность и тактическое превосходство, чтобы выбрать места для атаки и прорыва позиций русских.

Некоторые аналитики считают, что если Украина выстоит на Донбассе, украинцы активизируют свое контрнаступление в ближайшие несколько недель, начав критическую фазу войны. В более долгосрочной перспективе для Москвы важно пополнить вооруженные силы на 150–180 тысяч военнослужащих. Если это удастся осуществить в 2023 году – то патовый сценарий весьма вероятен.

Амбиции Зеленского и политические проблемы из этого следующие при возвращении ситуации к состоянию на 23 февраля 2022 года – рассматривается западными аналитиками как четвертый из возможных вариантов. Когда продвижение российских войск замедлится у Украины будет шанс перейти в наступление и хоть наступать всегда тяжелее, чем обороняться, западное оружие имеет огромное значение, ведь 74 из 90 артиллерийских орудий M777, поставленных США уже меняют рисунок сражений.

В случае развития успеха, Зеленскому конечно захочется вернуть и Крым и Донбасс, а это значит, что политическое давление на президента Украины в разы усилится. Аналитики отмечают, что западные союзники не едины в понимании какого именно результата они ждут, прекращения войны или победы в войне.

Самым неблагоприятным и трагическим вариантом называется последующая эскалация. Некоторые аналитики всерьез обеспокоены тем, что в случае обострения ситуации до критической, Путин может отдать приказ на применение тактического ядерного или химического оружия, что приведет к ядерной войне.

Основным фактором против этой версии является то, что ядерное оружие не дает эффекта когда стороны находятся близко друг к другу и нет крупномасштабной концентрации сил. Скорее вероятно, что ядерный арсенал может быть использован в качестве шантажа.

Почетный профессор военных исследований Королевского колледжа Лондона Лоуренс Фридман считает, что Путин вполне способен на иррациональные поступки, вопрос в том, есть ли у западных стран рациональный способ его сдержать.