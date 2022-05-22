Смогут ли Финляндия и Швеция укрепить НАТО?

Некоторые лидеры стран-членов НАТО откровенно решили воспользоваться ситуацией и получить политические дивиденды от решения расширить Блок путем принятия в него Финляндии и Швеции.

По сути две маленькие, долгое время нейтральные, страны не способны сделать погоды и укрепить Блок, а значит решение чисто политическое, чем и решили воспользоваться Турция и Хорватия.

Шантажистские требования президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прибавили смелости и Хорватии, чей лидер Зоран Миланович также решил воспользоваться случаем привлечь внимание к проблемам в своей стране и попытаться выторговать преференции.

В частности, Миланович заявил, что Финляндия и Швеция могут быть приняты в Альянс только после решения вопроса о равенстве хорватов в Боснии и Герцеговине на выборах и поручил постпреду Хорватии при НАТО голосовать «против».

К слову сказать, Миланович вообще не в восторге от расширения НАТО. Еще в феврале хорватский глава заявил, что против принятия Украины, а любой, кто поддерживает ее на этом пути, «угрожает интересам Хорватии», клятвенно пообещав, что в его каденцию расширения НАТО не будет.

Политика открытых дверей НАТО предусматривает свободное членство для любой европейской страны, которая способна внести вклад в безопасность региона и отвечает некоторым демократическим стандартам. На сегодняшний день, Турция – член НАТО с 1952 года находится на 103-м месте в Глобальном индексе демократии за 2021 год, а Финляндия и Швеция удерживают шестое и четвертое места соответственно.

Турция, осознавая свою гораздо большую ценность для Альянса чем Финляндия и Швеция, выставила целый список требований, игнорируя тот факт, что подобные демарши вредят имиджу Организации и ставят под сомнение способность НАТО к быстрому и скоординированному реагированию на угрозу, в случае ее возникновения.

В США даже появились политики, которые считают, что статью 13 устава НАТО, которая предусматривает выход из организации необходимо изменить, добавив туда пункты про исключение из Альянса страны, которая перестала отвечать принципиальным и практическим требованиям. Отмечается, что эрдогановская Турция перестала разделять ценности, лежащие в основе НАТО.

Как бы в подтверждении сказанного, 21 мая ближайший соратник Эрдогана и глава «Партии националистического движения» Девлет Бахчели заявил, что Турция считает вступление в Альянс этих стран несвоевременным, неоправданным и ненужным, поскольку продлит войну в Украине и вероятно расширит границы конфликта.

Если у Эрдогана получится продавить США на все или несколько особо важных для Турции хотелок, то такому заразительному примеру могут последовать и другие страны НАТО.

По мнению научного сотрудника Китайского института современных международных отношений Сунь Кэциня, не стоит переоценивать влияние США на решения среди членов НАТО, поскольку европейские страны все больше ощущают последствия российско-украинского конфликта и в то же время наблюдают попытки реализации геоэкономических и геополитических интересов Вашингтона.

США ставят своей целью ослабление России, а некоторые европейские страны, члены НАТО к тому же, хотят стабильности и развития, а разрыв мощных экономических связей с Россией из одной только солидарности без должной финансовой поддержки, этому не способствует. Все это ведет к неопределенности и противоречиям между политическими элитами европейского континента.

В свете вышеизложенного, решение о принятии двух скандинавских стран в НАТО больше похоже на желание щелкнуть по носу Путина грубо переступив красные линии, которые он старательно рисует. Укрепится ли Альянс при помощи Финляндии и Швеции, сомнительно, а то, что это обнажает серьезные разногласия внутри Блока – очевидно.