Смерть, разруха и нищета — вот что принесли нам оккупанты

Смерть и разрушения — вот какое “освобождение” принесли оккупанты. Разруха, бесправие под дулом автомата, нищету и упадок. — вот что такое “русский мир”. А их “референдумы” — попытка оторвать украинские территории от Украины и лишить будущего.

Так происходит везде, куда они приходят с войной. Приднестровье, которое при поддержке военного контингента рф оторвали от Молдовы, украинский Крым, Донецкая и Луганская области после 2014-15 гг. Теперь — Херсонская, Запорожская и Харьковская области Украины.

Путин и его шайка нагло врут, что они «освобождают» людей. На деле — лишают жизни, дома, родины, будущего.

Прежде мы спокойно жили и работали на своей земле. Растили детей, помогали родителям, строили будущее. При оккупантах на богатой украинской земле люди живут впроголодь. Аграрии, умеющие работать на земле, не видят смысла выращивать урожай — ведь оккупанты просто отберут то, что создали люди Оккупанты не скрывают, что будут «отжимать» все, что еще живет и работает, промышленные и аграрные предприятия, магазины, заправки и т.п. Владельцы не получат ничего, хорошо, если останутся живы.

Так всегда при российской оккупации. В тех же Донецкой и Луганской областях Украины предприятия, бизнес сначала захватили бандиты, а потом прибрали к рукам россияне или их прихвостни. Именно так происходит с украинским зерном, которое оккупанты крадут и продают за рубеж. Ресурсы, продовольствие и все, чем богат наш край, они будут выкачивать и вывозить в рф, оставляя людей голодать. Подбрасывая жалкие подачки пенсионерам — тем, кто получит паспорт страны-агрессора.

Под властью оккупантов нет работы, нет денег, нет медицины и лекарств, нет перспектив и самой жизни. Людям надо выезжать, чтобы выжить. А это — унижения и проверки на блок-постах, угроза похищения и смерти в лагерях для “фильтрации”. В россии, куда они позволяют ехать — диктатура, проверки силовиков на каждом шагу, ФСБшники, которые следят за каждым.

В такой же мрак оккупанты хотят затащить нас, установить людоедские порядки на захваченных землях. Они уже принесли беззаконие и насилие, похищения, пытки и вымогательство. А теперь хотят оторвать наши земли от Украины, превратить их в очередные нелепые “республики”, обречь на прозябание. Так они делают везде, куда пришли с войной.

Сейчас оккупанты назначают на посты своих прихвостней. Людей без честного имени, ума и совести и даже минимального опыта работа для людей. По такой схеме враг действует всегда. Сначала они с оружием и захватывают чужую землю. Затем — создают липовые «республики» и сажают бандитов и просто предателей «руководить». А следом — ставят своих людей.

Один за одним в руководящие кресла садятся выходцы из рф. Они едут делать карьеры и грабить “колонию.” Оккупационную администрацию Харьковщины возглавил экс-мэр российского Краснодара, который специально для этого уволился. На оккупированные земли косяками едут депутаты российской думы, губернаторы, силовики. Топ-чиновник и приближенный путина Кириенко зачастил на Донбасс — примеряет звание “вице-короля Украины.” Даже мелкие чиновники из рф получают большие деньги за “работу” на оккупированных землях. Оккупанты везут сюда даже учителей и коммунальщиков. которым платят намного больше чем, местным специалистам. Выходцы из рф станут привилегированным классом, а украинцев делают людьми второго сорта.

Наша земля, Украина. для оккупантов — место для грабежа, отжима собственности, заработка, построения карьеры. На людей “освобожденных” территорий им наплевать. А «референдумы», которые хотят провести засланцы из «единой россии» и коллаборанты — способ закабалить нашу землю нашими руками. Привязать к россии и лишить будущего.

Нам не все равно, какой будет наша земля. Будущее для нас и наших детей — быть с Украиной

«Нет!» — «референдумам», который готовят оккупанты.