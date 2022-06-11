Смерть Путина ничего не решит

Сплетни о неизлечимой болезни Путина уже не раз всплывали в медиапространстве. Публикуя такой материал, СМИ ссылались на “внутреннее окружение в Кремле”, “анонимных врачей”, “западные разведки”. Несмотря на явный хайповый характер новости, информация действительно может оказаться правдивой, по крайней мере, внешние признаки указывают на явно нездоровый образ Путина.

Так или иначе, смерть диктатора не решит основной задачи – прекращение боевых действий, а главное, подписание капитуляции Россией. Дело в том, что весь аппарат Кремля настолько завяз в шовинистских, фашистских идеях уничтожить Украину, что просто не сможет остановиться. А если учесть, что главными претендентами на “трон императора” остаются Патрушев, Медведев и Шойгу, то ситуация может еще больше ухудшиться – объявление всеобщей мобилизации, переход экономики на военные рельсы.

Безусловно, кончина бункерного существа принесет радость многим людям планеты и деморализует население рашистов, но следует понимать, что это не остановит войну. Мировое сообщество не должно заострять на этом внимание. Единственный путь, который даст возможность победить – поражение оккупантов на поле боя. А для этого, необходим равномерный темп поставок вооружения и введение дополнительных санкций против России.