Смерть першого зрадника та другого президента України

Вчора 10 травня 2022 помер ПЕРШИЙ ЗРАДНИК України. Багато ще таких зрадників топчуть чорноземи та дихають вільним повітрям землі української. Помер у 88-річному віці. Останній рік кравчук важко хворів і проходив реабілітацію у Німеччині після операції на серці. Чому не в Україні лікувався? Чому він комуніст як інші можновладці, яких вибрав народ для правильного курсу покращення життя, їдуть лікуватись за кордон, а не створюють умови для цього лікування на Вітчизні? Не буду казати, що в Україні вистачає чудових лікарів, що побудувати медичну систему на високому рівні для такої ВЕЛИКОЇ ДЕРЖАВИ не є чимось складним. Вся справа в управлінцях, які нахабно обдурювали власний народ заради власного збагачення, за комуністичним принципом показували світле майбутнє і великі перспективи, а насправді відбувалось як у карикатурі віслюк йде за закріпленою перед очима морквиною і тягне за собою плуга.

Запитаєте, чому народ нічого не змінив... Народ і не знав, що можливо жити краще чим в СРСР. Не маючи порівняння він (народ) розраховував на людей, яких вибирав, щоби самому займатись своїми справами, а керувати Державою мали люди з досвідом у політиці та економіці. Та вийшло те що вийшло.

Зараз можна говорити, писати багато про помилки минулого, але призведе до змін тільки одна річ, коли весь народ України нарешті зрозуміє, що Держава має спиратись на волю нації, яку до 24 лютого 2022 обдурювали пропагандою, яка хоч і відрізнялась значно від російської, але призвела до великої війни, яка сьогодні на перших шпальтах ресурсів новин усього цивілізованого світу.

Так про що я? Творимо історію, не забуваймо віддячувати нашим ворогам до їхнього скону та пам'ятаємо наших Героїв.

Слава Україні.

Далі буде...



«Про мертвих або добре, або нічого, крім правди», - вислів давньогрецького політика і поета Хілона зі Спарти (VI ст. До н. Е.), напевно в цьому випадку не підходить? Адже загублено, скалічено мільйони життів через приспану пильність більшої частини населення України. Як повели не туди український народ сьогодні всім відомо і через війну росії з Україною можна скласти дорожню карту зі здобуття Незалежності України до останнього подиху леоніда кравчука. Та я скажу як українець, як людина, яка відчувала на собі всю любов рідної неньки, що перетворили політики у байдужу мачуху. Нічого КРІМ ПРАВДИ!... і має бути звичай вимовляти суд над померлими, якщо при житті цього не сталось.