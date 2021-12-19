«Слуга народа» прокомментировал возможность роспуска Верховной Рады

"Зачем это президенту делать? С кем он пойдет в коалицию? Он об этом достаточно откровенно рассказывает на встречах с депутатами нашей фракции. В этом нет смысла", - отметил Арахамия.

Во фракции "Слуге народа" считают крайне низкой вероятность того, что президент Владимир Зеленский распустит Верховную Раду. Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамий.

По его словам, вероятность роспуска парламента равна 1%. Но если это все же произойдет, во время новых выборов партия "Слуга народа" потеряет 40-45 мандатов, а лидерство будет у партии Порошенко "Европейска солидарность" и ОПЗЖ, у "Батькивщины" плюс-минус останется как есть, однако "Голос" уйдет из политической карты, спрогнозировал парламентарий.

Ранее, в марте текущего года глава Верховной Рады Дмитрий Разумков заявлял, что оснований для роспуска парламента нет.

Напомним, 21 апреля прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об роспуске Рады XIII созыва и назначил досрочные выборы на 21 июля.