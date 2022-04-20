Рашисты вновь сменили нарратив. На этот раз, целью является оправдание собственных неудач. Пропагандисты начали утверждать, что воюют в Украине с НАТО. “Только по этому - по их мнению – Россия до сих пор не победила”. “Мы воюем со всем НАТО”, - вырвалось из “помойки” Маргариты Симоньян.

Кроме того, этим нарративом, рашисты уже успели оправдать затопление «Москвы». Какое-то время, они не могли определиться, что стало причиной взрыва на судне – халатность или украинские ракеты. Признание одного из этих случаев, означало бы полную дискредитацию армии оккупантов, подчеркивало бы ее несостоятельность и коррумпированность. Но, заявляя о противостоянии НАТО в Украине, они стараются скрыть свой позор, якобы, “сильный противник – не легкая борьба, но мы все равно победим”.

Но этот нарратив столь же провальный, как и все остальные. Направлен на внутренних зомби, которые с удовольствием его примут. В тоже время во всех странах, включая так называемых “союзников” “бункерного” знают, что в действительность служит причиной провальной и бессмысленной войны рашистов. Скрыть позор не получится.