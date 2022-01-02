Сказки бункерного деда

Владимир Путин, кроме того, что он президент, известен еще и как историк. Он часто меняет исторические факты в пользу своих суждений и политики.

На пресс-конференции Путин вновь отличился. Однако на этот раз он даже не изменил историю, а выдумал ее, будто сказку. Хозяин Кремля объявил, что Украину создал Ленин: “Как Украина-то складывалась? Кто ее создал-то? Ленин. Владимир Ильич”. Такие изречения больше похожи на сказки красногвардейского дедушки своим внучатам перед сном, а не на речь здравомыслящего человека, тем более президента.

Кроме бреда о происхождении Украины, Путин заявил, что “США стали ракетами на пороге его дома”, “Киев идет войной на Донбасс”, ну и ставшее классикой – “российских военных на Донбассе нет, мы являемся посредниками конфликта”.

“Сказки” Путина не остались без внимания и 36 стран ООН уже обвинили главу Кремля в распространении заведомо ложной информации. За такие выражения следовало бы наложить санкции. Ведь в России же могут посадить в тюрьму или оштрафовать человека, если он подвергает критике российские исторические факты, которые во многом отличаются от общемировой истории. Точно также следовало бы поступить и с чекистом-сказачником.