Скажи мне, кто твой "Бройди", и я скажу...

На днях секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что у России есть «план Б». Речь идет о кампании дестабилизации внутри Украины. РФ не имеет желаемых для Кремля успехов на фронте, поэтому единственное, что остается российским и пророссийским силам, так это сеять смуту и панику среди украинцев, настраивать людей против власти и государственности, поощрять «срачи» в социальных сетях, быту и на публичных площадках.

Внешний фактор играет существенную роль для внутренней ситуации. С РФ все понятно, но когда украинцам постоянно твердят, что если следующим президентом США станет, например, Трамп или кто-то подобный ему, что помощь Украине прекратится и настанет конец, то это психологически давит не меньше.

Не стоит игнорировать факт, что команда того или иного кандидата в президенты или уже президента – также, мягко говоря, далеко не второстепенный момент. Если, к примеру, у отдельных людей, которые постоянно рядом с лидером, в глазах только деньги, а в головах – полнейшее отсутствие любых принципов, то и, соответственно, логика поведения первого лица будет, вне сомнения, где-то в чем-то аналогичной.

Восточноевропейские СМИ, кстати, отмечают, что у Путина есть надежда. Одна и ключевая. И эта надежда – победа Трампа на выборах президента США.

В США наблюдаются довольно значительные изменения в позиции республиканцев. Это не мое личное мнение, это реальность. Такое подтверждается уже и различными опросами, и комментариями в наших СМИ. Какие же это изменения?

Позиция республиканцев США становится такой, мол, «нужно быстрее заканчивать эту войну в Европе; геноцид украинцев неприемлем; длительная война ничего не решит; русские не отступят; победить РФ военным путем тяжело; информация о достижениях украинцев на поле боя не такая оптимистичная, какой могла бы быть» и так далее. В GOP многие говорят, что, мол, «нет смысла все это затягивать; война может быть еще и 2, и 3 года, поэтому нужно как-то договариваться, а не подпитывать войну, как это сегодня делают демократы».

Я даже сам почувствовал такую позицию по реакциям на мои статьи. Когда я что-то пишу у нас на тему войны в Украине, то меня в наших консервативных республиканских кругах начинают больше критиковать. Критика не злая, но она появляется, я это заметил. Позиция республиканцев изменилась и это уже факт.

Особенность США сегодня в том, что мы – слишком уж против России. И если есть такая точка зрения, мол, у Путина надежда – Трамп, то скажу однозначно: Трамп никак не сможет убедить даже своих избирателей быть за Россию. Единственный противовес у республиканцев – делать что-то иное, чем то, что делают демократы. Мол, «нужно остановить войну, а значит нужно как-то договариваться». Но, и бросать Украину тоже никто не будет, иначе тогда она попадет под русское влияние, а США, как я уже сказал, слишком уж против России. Поэтому, по этой линии ничего не поменяется.

Не нужно забывать, что в любой войне есть чисто экономический фактор. «War profiteering» – это когда зарабатывают на войне. Но, зарабатывать можно тоже по-разному. Одно дело, когда коррупционеры и разные «делки» зарабатывают на войне себе в карман. Иная картина, когда идут инвестиции в инфраструктуру Украины, когда потом туда будут приходить компании и заниматься восстановлением. Они все тоже будут зарабатывать очень немало на подъеме Украины, как бы ситуация не сложилась (за исключением, если Украины вообще в будущем не станет, а это просто невозможно).

Действительно, трамписты хотят все остановить. Но, они не могут позволить себе попасть в ситуацию, что они – «соратники России». Они вынуждены быть против РФ и каким-то путем ее победить, остановить, наказать. Думаю, волнения у украинцев относительно перспектив прихода Трампа – настоящие. В то же самое время, у него так же будут определенные ограничения, потому что «помириться с Россией» сегодня крайне тяжело. Такого у нас не допускает ни одна, ни другая сторона.

Коль уж речь зашла о Трампе, как «последней надежде Путина», то, думаю, интересно будет узнать, кто, в том числе, стремится быть с ним рядом во время его кампании. Эллиотт Бройди – о нем написана куча статей в США и не только. В Украине об этом персонаже мало слышали, но у нас он – настоящий «герой». Этот человек ведет себя как предатель. Без ценностей, без принципов, без морали. Одни только деньги. Да, у всех людей есть какая-то практичность, коммерческая жилка. Но, тут вопрос не в том, есть она у Бройди или ее нет, а на каком уровне находится эта «жилка». Бройди – человек, который не раз продавал все святое. Он был как бы за Израиль, но в итоге продал Израиль арабам. Он был как бы за республиканцев, но только зарабатывал на республиканцах исключительно себе в карман. В итоге оказался банальным преступником.

Бройди был фигурантом секс-скандала, был осужден по делу о государственной коррупции и взяточничестве в Нью-Йорке, его обвиняли в причастности к незаконной лоббистской деятельности. Он совершил все самое порочное, что только можно совершить человеку. Единственное, что никого не убил, а так уже у него весь «набор». Он лично признавался, что действовал в интересах другого государства, сам заявлял о получении взятки и лоббистской деятельности в пользу представителей Китая и Малайзии... Можно до бесконечности перечислять «заслуги» Бройди. И этот человек поддерживает Трампа и лезет к нему опять, снова хочет быть у него финансистом.

Почему Бройди может быть интересен Украине? Он подозревается ГПУ в сотрудничестве с подсанкционным российским банком ВТБ. Какие-то там он производил сделки, все это было задокументировано, имели место контракты, которые были опубликованы. То есть, Бройди активно работал с русскими. Потом, писали, что он еще с одной русской нефтяной компанией «сотрудничал». Да, это все было до полномасштабного вторжения России в Украину, но, это все демонстрирует, что Бройди готов в любой момент продаться русским, что точно не пойдет в позитив Трампу.

Трамп же все равно говорит, что он – не за русских, но хочет решить вопрос прекращения войны. Его позиция известна: зачем США тратят сумасшедшие деньги на войну, которая не заканчивается, ведет к геноциду украинцев, а Украина все равно продолжает быть коррумпированной. У него позиция протекционизма, которая в США была всегда, мол, «мы – первые и должны сначала развивать то, что у нас дома, а не участвовать в каких-то событиях, которые нас прямо не касаются».

Вот такая сегодняшняя реальность. Об этом многие пишут в США, и сейчас это стало основной позицией республиканцев. Она уже открытая, за нее уже не извиняются. В то же время демократы, мол, «хотят поддерживать войну». Понятно всем, что поддерживать США хотят не войну, а Украину! Но как тогда понять, что демократы дают Украине 50%, 60%, 70% от того, что, по идее, должно было бы быть на 100% (если не на 120%)? Об этом у нас люди тоже задумываются и далеко не всегда могут понять логику Белого дома, где сегодня у руля демократ.