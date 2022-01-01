Скандального замминистра МВД могут посадить в тюрьму

Необходимо напомнить, что Александр Гогилашвили, “прославился”, когда его остановили на блокпосту при пересечении Донецкой области. Тогда еще действующий заместитель министра министерства внутренних дел Украины, начал оскорблять патрульных за то, что они его не узнали и остановил. В ходе диалога, Гогилашвили угрожал сотрудникам полиции увольнением из органов. После публикации видеодоказательства угроз замминистра, всплыло еще одно видео с подобным инцидентом.

Дело получило охват в СМИ и на него обратил внимание глава МВД Денис Монастырский, который временно отстранил своего зама и заявил об открытии дисциплинарного производства. Однако президент Владимир Зеленский счел, что поступок Гогилашвили заслуживает более сурового наказания и выдвинул вопрос об увольнении замминистра МВД. На следующий день Гогилашвили подал заявление по собственному желанию.

Теперь стало известно об открытии уголовного производство по двум статьям против фигуранта видеозаписи. Одно (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса), по факту превышения должностных полномочий, связанное именно с блокпостом на границе Донецкой области. Другое (ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса), связано с началом карьеры Гогилашвили, о подлоге при устройстве в МВД.

Наконец в Украине начали обращать внимание на хамство и безнаказанность чиновников. Органы власти представляют собой “лицо” государственной исполнительной власти. Пример Гогилашвили должен послужить не только другим чиновникам, но и их подчиненным, которые также порой бывают вспыльчивы и могут превышать служебные полномочия. Законодательная система едина для всех и тем более для тех, кто ее создает и контролирует.