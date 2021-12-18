Ситуация в Крыму - Недолго музыка играла

Новости Крыма: Аналитик Вера Перовская проанализировала экономическую ситуацию в оккупированном Россией Крыму, по ее мнению, Москва считает Крым закрытым гештальтом - нечего теперь о нём вспоминать. Кремлю нужны не крымчане, а территория для военных баз.
Глава российского правительства Михаил Мишустин —в прошлом автор знаменитых строк «на Красной планете все твари уснули», решил сэкономить на Крымском полуострове, ведь он и так «Крымнаш». Михаил Владимирович 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу РФ, а значит, знает, что без копейки нет рубля, бережливость — не скупость, в хозяйстве пригодится и верёвочка (на тот случай, если народ откажется и дальше затягивать пояса).
В новостных лентах прогремел анонс сокращения расходов на несколько российских регионов. И оккупированный Крым в этом «расстрельном списке» оказался тем самым подкидышем, которого никто не любит и на ком вся семья экономит. В 2021 году полуострову урежут финансирование на 8,5 млрд рублей, Дальнему Востоку — 5,4 млрд, Северному Кавказу — 1,8 млрд, Арктике на — 7,3 млрд. В 2022 году ситуация не улучшится, и Крым получит меньше на 9,1 млрд рублей, Дальний Восток — 2,7 млрд, Северный Кавказ — 1,6 млрд, Арктика — 2,6 млрд.
Как мы видим, Москва не планирует сильно экономить на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, и это — понятно. В Хабаровском крае жители четвёртую неделю подряд выходят на несанкционированные акции протеста, и, если у них забрать последние деньги, то вспыхнут голодные бунты, пламя которых готово переброситься на другие российские регионы. Забирать деньги у Чеченской Республики или, к примеру, Дагестана ещё опаснее. Де-юре регионы на Северном Кавказе подчиняются Москве, но де-факто — Москва со всё большим трудом покупает лояльность местной элиты, косящейся на Турцию, Саудовскую Аравию и страны Залива. Ну, а Арктика является стратегическим объектом, и Москва быстрее заберёт последние деньги у россиян, чем сократит финансирование очередного геополитического прожекта Путина.
В Москве особо не беспокоятся на тему голодных бунтов крымчан или потери лояльности местной элиты. За шесть лет оккупации Россия превратила некогда туристическую Мекку в военный полигон, так что военной техники и солдат для подавления бунтов на полуострове в избытке.
Россия собственными руками превратила Крым в дотационный регион. После аннексии на Крымском полуострове практически нет туристов, за счёт которых все годы жили крымчане. Из года в год туристические сезоны были провальными, как бы ни убеждал в обратном бывший рэкетир Аксёнов-Гоблин. Никто, даже россияне, не желает отдыхать на полуострове, где цена туристических услуг давно перестала соответствовать их качеству. Из Крыма ушли ведущие компании, не желая попасть под западные санкции, и оккупационные власти продолжают эксплуатировать санатории, детские лагеря и прочую туристическую инфраструктуру времён СССР, пытаясь заработать на туристах-бюджетниках и забредших в Крым «дикарях», чьи данные мгновенно попадают в Киев, Брюссель и Вашингтон — причём, не вкладывая ни рубля.
Если уж такое говорит резидент Италии Соловьёв, которого щедро финансирует Кремль, то, что тогда делать простым людям, чей разум не затуманен пропагандой?
О катастрофе в Крыму заговорила даже беглая прокурорша Наталья Поклонская, принимавшая самое активное участие в аннексии. Приехав на полуостров, она обнаружила заросшие и неубранные, но тем не менее платные пляжи, выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки. Наталья Владимировна, одиозная заднескамеечница «Госдуры РФ», пообещала разобраться со всем этим, обвинив местные власти, но скромно умолчала о том, что за всё это крымчане должны благодарить и её, как активную участницу аннексии и пособницу оккупационных властей.
На полуострове полно проблем, включая дефицит воды. И вот теперь Россия планирует сократить расходы на Крым.
Это ещё раз подтверждает тот факт, что РФ нужны не крымчане, а полуостров для военных баз.
Это ещё раз подтверждает тот факт, что РФ нужны не крымчане, а полуостров для военных баз.
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