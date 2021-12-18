Ситуация в Крыму - Недолго музыка играла

17:15 07 Август Киев, Украина

Новости Крыма: Аналитик Вера Перовская проанализировала экономическую ситуацию в оккупированном Россией Крыму, по ее мнению, Москва считает Крым закрытым гештальтом - нечего теперь о нём вспоминать. Кремлю нужны не крымчане, а территория для военных баз.

Глава российского правительства Михаил Мишустин —в прошлом автор знаменитых строк «на Красной планете все твари уснули», решил сэкономить на Крымском полуострове, ведь он и так «Крымнаш». Михаил Владимирович 10 лет возглавлял Федеральную налоговую службу РФ, а значит, знает, что без копейки нет рубля, бережливость — не скупость, в хозяйстве пригодится и верёвочка (на тот случай, если народ откажется и дальше затягивать пояса).

В новостных лентах прогремел анонс сокращения расходов на несколько российских регионов. И оккупированный Крым в этом «расстрельном списке» оказался тем самым подкидышем, которого никто не любит и на ком вся семья экономит. В 2021 году полуострову урежут финансирование на 8,5 млрд рублей, Дальнему Востоку — 5,4 млрд, Северному Кавказу — 1,8 млрд, Арктике на — 7,3 млрд. В 2022 году ситуация не улучшится, и Крым получит меньше на 9,1 млрд рублей, Дальний Восток — 2,7 млрд, Северный Кавказ — 1,6 млрд, Арктика — 2,6 млрд.

Как мы видим, Москва не планирует сильно экономить на Дальнем Востоке и Северном Кавказе, и это — понятно. В Хабаровском крае жители четвёртую неделю подряд выходят на несанкционированные акции протеста, и, если у них забрать последние деньги, то вспыхнут голодные бунты, пламя которых готово переброситься на другие российские регионы. Забирать деньги у Чеченской Республики или, к примеру, Дагестана ещё опаснее. Де-юре регионы на Северном Кавказе подчиняются Москве, но де-факто — Москва со всё большим трудом покупает лояльность местной элиты, косящейся на Турцию, Саудовскую Аравию и страны Залива. Ну, а Арктика является стратегическим объектом, и Москва быстрее заберёт последние деньги у россиян , чем сократит финансирование очередного геополитического прожекта Путина.

В Москве особо не беспокоятся на тему голодных бунтов крымчан или потери лояльности местной элиты. За шесть лет оккупации Россия превратила некогда туристическую Мекку в военный полигон, так что военной техники и солдат для подавления бунтов на полуострове в избытке.

Россия собственными руками превратила Крым в дотационный регион. После аннексии на Крымском полуострове практически нет туристов, за счёт которых все годы жили крымчане. Из года в год туристические сезоны были провальными, как бы ни убеждал в обратном бывший рэкетир Аксёнов-Гоблин. Никто, даже россияне, не желает отдыхать на полуострове, где цена туристических услуг давно перестала соответствовать их качеству. Из Крыма ушли ведущие компании, не желая попасть под западные санкции, и оккупационные власти продолжают эксплуатировать санатории, детские лагеря и прочую туристическую инфраструктуру времён СССР, пытаясь заработать на туристах-бюджетниках и забредших в Крым «дикарях», чьи данные мгновенно попадают в Киев, Брюссель и Вашингтон — причём, не вкладывая ни рубля.

Этот факт возмутил даже известного кремлёвского пропагандиста Соловьёва, который открыто заявил: «Смотришь цены в Крыму, — и возникает вопрос: вы вообще в своём уме? В Турции в разы дешевле, в Италии дешевле, всюду в мире дешевле. Вы что, оборзели? За счёт чего такие цены просите, вы что, вдруг все резко готовить научились? Вы что, теперь понимаете, что такое сервис? Вы построили инфраструктуру замечательную? Вы навели чистоту? Перестали срать в море, канализацию туда перестали тянуть? С чего вы охренели? Ааа, спрос — предложение — рынок, ну понятно».

Если уж такое говорит резидент Италии Соловьёв, которого щедро финансирует Кремль, то, что тогда делать простым людям, чей разум не затуманен пропагандой?

О катастрофе в Крыму заговорила даже беглая прокурорша Наталья Поклонская, принимавшая самое активное участие в аннексии. Приехав на полуостров, она обнаружила заросшие и неубранные, но тем не менее платные пляжи, выбросы канализации в море, строительство в прибрежной полосе, свалки. Наталья Владимировна, одиозная заднескамеечница «Госдуры РФ», пообещала разобраться со всем этим, обвинив местные власти, но скромно умолчала о том, что за всё это крымчане должны благодарить и её, как активную участницу аннексии и пособницу оккупационных властей.

На полуострове полно проблем, включая дефицит воды. И вот теперь Россия планирует сократить расходы на Крым.



Это ещё раз подтверждает тот факт, что РФ нужны не крымчане, а полуостров для военных баз.



