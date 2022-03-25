Силы ССО проникают в тылы противника

ССО Украины показали себя с начала войны чрезвычайно эффективно. Они не просто ликвидируют противника. Бойцы спецподразделения обезглавливают армию оккупантов.

За все время боевых действий, ССО уничтожили 6 генералов и еще 14 высокопоставленных командиров рашистов.

Кроме того, они, чаще всего, пропускают основные силы противника, но ликвидируют колонные снабжения с провизией и горючим, отрезают пути для подкрепления оккупантов, проникают во вражеские лагеря и устраивают диверсии, захватывают артиллерию рашистов.

Если у кого-то возникают сомнения по поводу эффективности украинской армии, то стоит помнить, что кроме ССО, существуют и другие спецподразделения, которые “перемалывают” рашистов ежедневно десятками и сотнями, после чего, ВСУ добивают деморализованных оккупантов. Не стоит сомневаться в победе Украины, ведь, к примеру, даже самые “элитные” рашисты, уничтожаются порой силами ТРо (территориальной обороны). Единственной загвоздкой остается количество оккупантов, что значительно растягивает время их уничтожения.