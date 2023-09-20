«Сила импортозамещения» в деле

06:19 13 сентября Киев, Украина

Российские банки не смогут к 2025 году перейти с западного софта на российский о чем они предупредили Центробанк, несмотря на более ранние заявления об обратном. В связи с этим, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «ВТБ» и «Дом. РФ» попросили ЦБ перенести требование прекратить использовать иностранное программное обеспечение на 2027-й год.

Не понятно, что должно измениться к 2027-му году, если одних специалистов разогнали мобилизацией, а других мобилизацией “могилизировали”. Пожалуй, единственным возможным решением “импортозаместить” иностранного ПО станет раздача нуждающимся банкам, в том числе ЦБ РФ, деревянных счетов. Одновременно и практично и “скрепно”, без нарушения духовных ценностей или чего-то там, что так рьяно “защищает” Путин с пропагандистами в телеэкранах.