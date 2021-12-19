Шпионская паранойя на Донбассе

Так называемая прокуратура «ЛНР», незаконно осудила гражданина Украины к 6 года лишения свободы. “Осужденный”, по сообщению все той же незаконной “прокуратуры”, “сотрудничал со следствием, которое проводили НВФ (незаконные вооруженные формирования) и потому получил всего 6 лет, вместо 13, которые обычно дают в подобных делах”.

Между тем, это один из 300 заключенных незаконных путем, гражданин Украины, которые, на данный момент содержаться в тюрьмах боевиков на Донбассе. Многие из них осуждены по статье “за шпионаж”.

Приговор не может считаться реальным, не только потому, что его вынесла оккупационная власть. Мужчина, прибывая на законной территории Украины, даже если он и сотрудничал со спецслужбами своей страны, не раскрывал “секреты” другому государству. То есть, по логике боевиков, “человек предал свою страну, во имя своей страны, своей же стране”. Ведь в Кремле не признают ОРДЛО территорией Российской Федерации. По их версии, в Украине идет “гражданская война”. Тогда каким образом боевики выносят приговоры о государственной измене?

Очевидно, что ситуация обстоит прямо противоположно и восток Украины захвачен Россией. Поэтому, войска ВСУ не могут силой отбить свои территории, так как это спровоцирует полномасштабный конфликт. К сожалению, это дает возможность НВФ сажать в тюрьму всех, кого они захотят, а суд – всего лишь формальность, существующий для того, чтобы создать впечатления легитимности самопровозглашенных властей.