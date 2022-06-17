Шольц спасает «Газпром»

В Германии изменили мнение по поводу национализации дочерней компании «Газпрома» - «Gazprom Germania». По словам Олафа Шольца, такой шаг “может привести к обострению отношений между Россией и Германией относительно импорта российского газа”.

Кроме выступления в стиле Макрона “сохранить лицо Путину”, Шольц решил пойти еще дальше. Германия, вероятно, даст кредит дочерней компании «Газпрома» в размере 10 млрд евро, чтобы компенсировать ее экономические убытки.

Не остается сомнений, что канцлер ФРГ – челок двойных стандартов. Да, Берлин поддерживал введение санкций против России, выступал с осуждением войны, обещал передать массу вооружения, в том числе тяжелого. В тоже время, Шольц регулярно созванивается с Путиным, по понятным, лишь ему одному, причинам, готов предоставить кредит стратегической компании агрессора, а также, до сих блокирует передачу того самого вооружения, что сам обещал.

Каким-то образом, в самом центре Европы, Путин обрел для себя чуть ли не союзника в лице немецкого канцлера. За правлением Шольца должен пристально следить его народ, опасаясь того, что в какой-то момент, канцлер решит продать страну российским газовым компаниям, чтобы “сохранить лицо Путину”.