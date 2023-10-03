Шойгу заявил об окончании войны в 2025 году

20:48 02 октября Киев, Украина

Шойгу рассказал, что война завершится в 2025 году: “Последовательная реализация мероприятий, планов деятельности до 2025 года позволит достичь намеченных целей”. А что это за планы и цели такие он так и не рассказал.

Впрочем, предсказания фанерного маршала могут оказаться недалеки от истины, особенно учитывая то, что он, что удивительно, не заикнулся о победе России. Дело в том, что российская экономика находится, мягко говоря, не в лучшем состоянии. Вполне возможно, что в 2025 году дыра в бюджете достигнет показателя, когда Россия не сможет спонсировать постоянно растущие расходы на войну и без стороннего вмешательства не сможет поддерживать жизнедеятельность государства в принципе.

Если рассматривать прогноз Шойгу с этой точки зрения, то его слова вполне могут оказаться недалеки от действительности. Впрочем, уходя от заявлений оккупантов, каждое предсказание по поводу сроков окончания войны не следует воспринимать как несокрушимую истину, какие бы авторитетные источники их не делали. О завершении войны можно будет говорить лишь после того, как оккупанты покинуть украинскую территорию в пределах международно-признанных границ от 1991 года. И даже тогда не исключено, что мирный договор не будет подписан, а агрессор продолжит обстреливать Украину со своей территории и пытаться проводить рейды, используя отряды ДРГ.