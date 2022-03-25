“Шойгу - все” – пропажа министра нападения рашистов

По словам пресс-секретаря “бункерного” Пескова, “сейчас не до публичных выступлений”. Именно так он объяснил пропажу из “телевизора” одного из главных рашистов Сергея Шойгу.

Анонимный знакомый министра сообщил одному из независимых СМИ, что в окружении чиновника обсуждают, что у того проблемы с сердцем. Неполадки со здоровьем у рашиста возникли после провальных действий армии оккупантов и срыва всех сроков.

Опираясь на многочисленные заявления о подготовке заговора против “бункерного”, не исключено, что Шойгу был изолирован и временно отстранен от должности, так как в сети была опубликована запись разговора “царя” и его министра обороны. На аудиозаписи слышно, что главный рашист угрожает “принять меры” против Шойгу, если тот не выполнит “поставленных задач” на фронте “до послезавтра”. Запись была опубликована еще две недели назад.

Впрочем, такое положение дел только играет на руку Украине и нашему правительству, ведь раскол в стане врага значительно ускорит победу. Чистки, которые устраивает “бункерный” среди своего “близкого круга”, не просто сокращают срок его правления, но и сокращают те часы жизни, которые ему остались на этом свете.