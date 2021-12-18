Шмыгаль: Введение налога на сельхозземли - преждевременно
10:23 09 Июль Киев, Украина
Премьер-министр
Украины Денис Шмигаль считает преждевременным введение налога
с каждого гектара сельхозземель, как это предлагается в законопроекте №3131.
"Эта идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, - это не совсем корректно. Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали", - сказал Шмыгаль во время правительственного заседания.
Напомним, законопроект, в частности, предлагает внедрение поставленного налогового обязательства с каждого гектара (пять процентов от нормативно денежной оценки, или около 1400 грн/га).
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