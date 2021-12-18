Шмыгаль: Введение налога на сельхозземли - преждевременно

" Эта идея на сегодня, считаю, преждевременная. Увеличивать арендную плату в условиях кризиса, в условиях, когда фермеры просят поддержки от государства, - это не совсем корректно. Через профильное министерство и профильный комитет мы будем просить донести эту мысль до парламентариев, чтобы такое решение во время кризиса и трудностей в агросфере мы преждевременно не принимали " , - сказал Шмыгаль во время правительственного заседания.



