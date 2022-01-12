Шмыгаль о перспективах роста зарплаты украинцев

Своим анализом экономического состояния страны поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вчера, на своем сайте в Facebook, он рассказал о начале подъема в области экономики. Так, уже в июне средняя заработная плата украинца насчитывала 11,6 тысяч гривен, что заметно больше, чем до начала коронакризиса.

"Мы ожидаем, что уже в 2022 средние зарплаты по стране будут на уровне 15 тысяч гривен", - написал на своей странице премьер.

Также, он подчеркнул, что промышленность в июле продолжила демонстрировать рост на +1,4% против июня этого года.

"Из-за пика экономического коронакризиса в марте и апреле промышленное производство все еще демонстрирует падение год к году. Однако последние 3 месяца восстановления дают надежду, что мы начали устойчивый тренд на рост", - написал Шмыгаль.

Кроме того, по словам Шмыгаля, кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса продолжают набирать обороты.

"Уже более 5 млрд доступных кредитов выдано по программе "5-7-9%“ и еще более 300 млн гривен компенсировано нашим фермерам, чтобы они также могли получить дешевый ресурс для развития собственного дела", - отметил он.

Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.