Шмыгаль о перспективах роста зарплаты украинцев

Своим анализом экономического состояния страны поделился премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Вчера, на своем сайте в Facebook, он рассказал о начале подъема в области экономики. Так, уже в июне средняя заработная плата украинца насчитывала 11,6 тысяч гривен, что заметно больше, чем до начала коронакризиса.
Также, он подчеркнул, что промышленность в июле продолжила демонстрировать рост на +1,4% против июня этого года.
Кроме того, по словам Шмыгаля, кредитные программы для украинских фермеров и небольшого бизнеса продолжают набирать обороты.
Напомним, президент Владимир Зеленский подписал закон о повышении с 1 сентября 2020 года минимальной заработной платы до 5 тысяч гривен.
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