Шевченко: Вот где, люди, наша слава, слава Украины!

Сказать, что «их порвало как хомячков» - это ничего не сказать, гримасы Скабеевой, Виталия Милонова, Жиреновского…. говорят сами за себя: психоз, истерика, бешенство… ну и конечно же агрессия от бессилия.

Так, Россия заявила протест по футболке украинской команды на Евро-2020 потому, что она включает оккупированный Крым, а ещё они очень боятся «бандеровских заклинаний»: «Слава Украине!» - «Героям Слава!». Большего маразма представить трудно, упыреныши заявляют, что это «провокация» и посягательство на их суверенитет (что тут скажешь: жёлтый домик за ними уже давно плачет…), а патриотический лозунг раздражает Кремлевских убийц и приводит в ужас их наёмников.

Но давайте разберёмся где-таки «собачка порылась»

Никаких замечаний со стороны УЕФА не было бы, если бы не сопротивление России. А Россия – это один из наибольших источников финансирования УЕФА, высказывается о форменном скандале Андрей Сенькив, футбольный эксперт и ведущий программы «ТаТоТаке».

«Газпром» даёт самые большие и жирные контракты всем турнирам, которые проводятся под эгидой УЕФА. И все те структуры (УЕФА – ред.) напрямую зависимы именно от «Газпрома» и от России. Это самый важный момент: когда УЕФА говорит о своей аполитичности, а на самом деле таковым не является», – анализирует расклад сил эксперт.

Кстати, в УЕФА в мае этого года сообщили, что российский «Газпром» будет спонсором турнира Европейского футбольного союза для сборных, а также получит спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финальную стадию Лиги чемпионов УЕФА по футзалу и финальную стадию юношеской лиги УЕФА 2021–2024 годов.

Ги-Лоран Эпстейн, маркетинговый директор УЕФА, называет российскую энергетическую компанию одним из самых надёжных партнеров и лидером отрасли.

За газ конечно можно продаться. Но будут ли тебя уважать?!?

Уважать не будут, а клеймо «продажные» останется навсегда.

А что до лозунгов «Слава Украине!», «Героям Слава!» то они отнюдь не политические и не нацистские, о чём постоянно говорят в России.

И впервые само «Слава Украине» появляется в 1840 году в послании Тараса Шевченко к Основьяненко: «Наша дума, наша пісня не вмре, не загине… От де, люде, наша слава, слава України!».

А вот решение УЕФА политически мотивированное, в отличие от лозунгов на футбольной форме, которые являются стандартными патриотическими неполитическими лозунгами.