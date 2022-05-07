Шестой пакет санкций поставит крест на нефти агрессора

Основным пунктом в шестом пакете санкций, кроме блокировки работы банков спонсирующих оборонный комплекс оккупантов, станет эмбарго на импорт рашистской нефти. Несмотря на то, что некоторые страны ввели запрет на покупку энергоресурса из страны-агрессора, шестой пакет санкций ограничит закупку для всех стран ЕС.

Однако, чтобы европейские страны не оставили для себя некоторые пункты в ограничениях, которые они в будущем смогут обойти, как это произошло с продажей оружия, украинская сторона контролирует этот процесс. Владимир Зеленский настаивает на том, чтобы в санкционный список также ввели запрет на закупку нефтяных смесей и ввели наказание против любой страны или компании, которая попытается найти обход санкциям.

На этот раз, не должно произойти так, что запрет формально будет действовать, однако европейские компании продолжат импортировать нефть в свои страны. Не исключено, что столь продолжительная подготовка очередного этапа ограничений связана именно с тем, что некоторые члены ЕС пытаются оставить “лазейки” в ограничительном документе, а украинская сторона и контролирующие органы этому препятствуют.