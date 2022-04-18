Шанувальниці Тетяні Д. присвячується есе

20:02 19 июля Киев, Украина

"Скрізь плач, і стогін, і ридання,

Несмілі поклики, слабі,

На долю марні нарікання

І чола, схилені в журбі.

Над давнім лихом України,

Жалкуєм-тужим в кожний час,

З плачем ждемо тії години,

Коли спадуть кайдани з нас.

Ті сльози розтроюдять рани,

Загоїтись їм не дадуть.

Заржавіють від сліз кайдани,

Самі ж ніколи не спадуть!

Нащо даремнії скорботи?

Назад нема нам воріття!

Берімось краще до роботи,

Змагаймось за нове життя!"

(Л. Українка).

Моральний конфлікт самореалізації індивідуальної свободи вирішується мною несприйняттям цієї влади. Я не применьшую і не перебільшую етичні ідеали цієї влади (добра, милосердя, любові, надії, віри, правди), однак несприйняття стосується не тільки конкретних публічних високопосадових осіб, бо, як кажуть, "риба гниє з голови", а і формування "какая разніца".

Боротьба за європейські цінності починається зі зміни світогляду, світосприйняття. Але, якщо людина колись думала зовсім по іншому, тоді хто змінив, хто повернув на всі 180 градусів думки та "інакомисліє"? Я відповім звістно "вороги", які своїми діями призвели до аналізу, а надалі дій, щоби не допустити розповсюдженню брехні, цинізму і, так би мовити, "канібалізму" (люди зїдають інших людей у морально-психологічному аспекті).

Але є два види ворогів: внутрішній і зовнішній.

Так чи я ворог? Цуратись цього я не буду. Бо я ворог існуючому ладу безпринципності, невігластва і вбивчої байдужості (це сьогодні позиціонується у моїй Країні). І мені не байдуже (коли це розумієш, таке відчуття, що з тебе спадають кайданки, які раніше ти не помічав через свою байдужість). Не байдуже, як і багатьом людям, які так само готові переконувати тих, хто збився з вірного шляху.

Тоді виникає риторичне запитання, а який ото вірний шлях?

На це є відповідь: їх велика кількість, так як у кожної людини є свій шлях, але є два порівняльні шляхи, які Ви вибираєте...

РУЙНУВАННЯ або ТВОРЕННЯ...

...вибирайте будь ласка! ;)

"Життя людське неначе шлях,

вперед біжить, біжить.

То заблукає у лісах,

то полем пролетить.

То поміж скель угору йде,

крізь урвища страшні,

аж раптом тихий сад знайде,

та луки запашні" ( Степан Загорулько)

Далі буде...