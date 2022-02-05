Шантаж 21 века

justify;">Кибератака на самый нефтепровод Colonial Pipeline привела к его остановке в пятницу 7 мая. И он до сих пор стоит. Пока пытаются запустить только какие-то локальные трубопроводы и то не очень удачно.

Colonial Pipeline переправлял топливо по четырем основным линиям - все они перестали работать из-за кибератаки. По нефтепроводу длиной в 8,8 тысячи километров проходило 2,5 миллиона баррелей в день - это 45% потребности в бензине и авиационном топливе для всего восточного побережья США. Там проживает около 50 млн американцев. Ситуация вызвала дефицит топлива в таких штатах, как Арканзас, Алабама, Мэриленд, Луизиана, Нью-Джерси, Миссисипи, Северная Каролина, Пенсильвания, Теннеси, Флорида, Техас, Южная Каролина и округ Колумбия.

Ответственность за взлом Colonial Pipeline взяла на себя группировка DarkSide, ее причастность также подтвердили в ФБР. Группировка разместило на своем сайте заявление, в котором объяснил, что не хотело навредить людям, только заработать деньги.В заявлении на сайте DarkSide отдельно отметила, что выступает как «аполитичный» группировки. Как пояснили хакеры, они «не принимают участия в геополитике, не связанные с конкретным правительством» и посоветовали не искать мотивов их действий.По словам хакеров, группировка была не в курсе, что целью одного из «филиалов» стал нефтепровод Colonial. В DarkSide пообещали в дальнейшем проверять каждую компанию, которую хотят «зашифровать» ее партнеры, чтобы избежать социальных последствий.В результате кибератаки DarkSide не только шифрует файлы и собирает данные, но еще и показывает на зараженных компьютерах объявления с персональным ссылкой на утечку. Перейдя по ней, жертвы могут убедиться в том, что файлы похищены и готовы к автоматической публикации. Хакеры также угрожают удалением данных из сети жертвы.Опрошенные «Би-би-си» эксперты по кибербезопасности предположили, что хакеры DarkSide могут находиться в России. Причина такой теории - группировка избегает атак компаний на постсоветском пространстве, включая Россию, Украину, Белоруссию, Грузию, Армению, Молдову, Казахстан и не только.Заговорили о группировке менее года назад, хотя существует оно, судя по всему, дольше. В августе журнал Forbes рассказывал о том, что DarkSide использует программы-вымогатели нового типа. Сумма выкупа за прекращение атаки - от 200 000 до двух миллионов долларов, но если "клиент" не платит в указанные сроки, сумма удваивается. Оплата - в криптовалюта.Хакеры требуют от оператора нефтепровода выкуп, сумма которого пока не обнародована. А между тем, за прошедшие пять дней в восточных регионах США уже сильно ощущается нехватка топлива. Нефтеперерабатывающие компании Мексиканского залива, которые из-за невозможности доставить заказчикам достаточный объем продукции прибегли к сокращению своего производства. Например, компании в Луизиане и на востоке Техаса, чья продукция поставляется преимущественно с помощью трубопроводов, с большой долей вероятности сократят производство на 20% в ближайшие несколько дней. Эта мера необходима, чтобы сохранить уровень запасов в норме. Некоторые нефтеперерабатывающие компании перешли к аренде танкеров для хранения избытка нефтепродуктов.Президент Джо Байден отметил, что обеспокоен возможным участием хакеров из России в кибератак, но выбрал пока нейтральную позицию, намекая, что до встречи с Путиным резких шагов делать не станет.И все же, считается, что база DarkSide находится в России. И пресс-секретарь Белого Дома призвал Россию действовать соответствующим образом. Вероятно, оказывать активную помощь ФБР в поимке хакеров. Но секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев вместо обещания помощи пока ограничился заявлением, что считает обвинения со стороны США безосновательны. Обвинения? Никто Россию ни в чем не обвиняет ... Пока ... Так ли реакция Кремля четко указывает на справедливость пословицы «на воре и шапка горит»?Тем более, что содействие или даже прямое участие России в кибератаках на инфраструктуры и даже правительственные системы Европейских стран и США факт уже доказан и сомнению не подлежит. А одним обвинением больше, одним меньше - Кремлю уже совсем без разницы.