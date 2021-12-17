11:24 21 Март Киев, Украина

В России «психушка» вновь стала карательным инструментом власти. Житель Якутии Александра Габышева, который называет себя шаманом-воином и известный планами провести «поход на Москву» для «изгнания Путина», признали невменяемым.

К такому выводу пришли специалисты из Якутского психоневрологического диспансера, проведя в рамках уголовного дела против Габышева психолого-психиатрическую экспертизу. Там с января принудительно находится шаман. При этом независимый судебно-психиатрический эксперт Владимир Каверин основания для госпитализации Габышева считает поверхностными и необоснованными.

Это уже не первый раз, когда Габышева отправляют на лечение в психиатрическую больницу. Впервые там он оказался после проведенного им в 2019 году похода из Якутии «на Москву». На Красной площади в столице Габышев собирался провести обряд «изгнания» президента Владимира Путина, но дойти тогда шаману удалось только к Бурятии, там его задержали.

Впоследствии против Габышева завели уголовное дело о призывах к экстремизму (по ст. 280 УК). Несколько месяцев он находился под подпиской о невыезде, но обвинение шаману так и не предъявили. В мае 2020 го по решению суда Габышева отправили на лечение в психдиспансер: эксперты признали его опасным для окружающих. Однако защиты удалось добиться освобождения Габышева и уже к концу лета шамана оттуда выписали.

В феврале 2021 Якутский городской суд удовлетворил иск местного психоневрологического диспансера о принудительной госпитализации шамана. В обосновании своих требований учреждение указала на то, что шаман «снова начал делать громкие заявления в средствах массовой информации».

Ранее Габышев не явился на очередной прием, а его врач не смогла дозвониться до него. В итоге сотрудники полиции вместе с врачами пришли к Габышева и принудительно увезли его в психдиспансер. Как-то так «совпало», что за несколько дней до этого Габышев объявил о новом походе на Москву, который должен был начаться в марте 2021 года.

Ну естественно! Разве может быть нормальной человек, отправилась пешим маршем на Москву творить обряд изгнания Путина из Кремля ?! Как возможно такое ?! Ведь это большой Путин! Обряд ?! Который экзорцизм? !! «Ну, сумасшедший, что возьмешь!» - пел Высоцкий.

Кто не с нами, тот - против нас! Наверное, выездная комиссия якутского психдиспансера уже собирается в Америку с целью обследования Байдена и признание последнего тоже невменяемым! Ведь Байден имел неосторожность назвать большого Путина убийцей!

Так что, будет теперь «якутский экзорцист» жить с клеймом психа. Но в путинской стране все так вывернуто шиворот-навыворот. Поэтому, с другой стороны, может быть и неплохо, что Габышева признали невменяемым. Дело в том, что это была экспертиза в рамках уголовного дела - «изгоняя Путина» обвинялся в нападении на росгвардийця с мечом «кустарного производства (!!!)». Очередная репрессивная «байка» кремлевской власти ... Теперь, по крайней мере не посадят, а «всего лишь» отправят на принудительное лечение.

А когда научится Путина любить - сразу признают таким, что вылечился и откроют дорогу на Москву!