Съезд штабов обороны – для чего он нужен

В связи с усилением напряженности на границе Украины и России, возникла необходимость в отлаженных действиях, в случае, если агрессор все же решиться на эскалацию конфликта. Для этого был проведен съезд штабов обороны.

На собрании было принято решение увеличить численность штабов, привлечь опытных военных, обеспечить добровольцев оружием, увеличить запасы банка крови, проверить убежища.

“В январе мы планируем создать отдел организации подготовки территориальной обороны. Он будет в составе муниципальной охраны. Для начала - 10 человек. Нам нужны инструкторы. Если кто-то хочет - пожалуйста, обращайтесь, будем рассматривать”, - сообщил замдиректора департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Михаил Щербина.

Лучше поздно, чем никогда. Если учесть, что до 2021 года в Украине не существовало документа, который бы четко прописывал план действий на случай вторжения, то собрание штабов обороны выглядит весьма не плохо. Теперь, случись непоправимое, украинцы смогут не только найти защиту, но и организованно действовать для отражения атак противника и оказания медицинской помощи раненым. Эту инициативу необходимо было сделать с первого года войны. Впрочем, до 2019 года, все, что делала власть, так это старалась не потерять свой бизнес на территории России.