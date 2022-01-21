20:56 07 Сентябрь Киев, Украина

Ситуация с Навальным может резко сказаться на строительстве российского газопровода Северный Поток-2 (СП-2).

Ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что немецкое правительство имеет твердую уверенность в необходимости завершения строительства СП-2, несмотря на попытки США помешать этому. Однако отравление Навального, который был перевезен из РФ в Германию, серьезно ударило по позициям тех, кто поддерживает проект. Так, консерватор, кандидат в лидеры партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц выступил за двухлетний мораторий на строительство газопровода из-за ситуации вокруг Навального.



Вот, что думает по этому поводу директор ООО "Оператор газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон



"Северный Поток-2 - это политический, а не экономически обоснованный проект. Он подрывает основные общеевропейские принципы солидарности и доверия. Поэтому многие европейские страны выступают категорически против него.



Для Украины СП-2 также несет значительные риски. Это не только потеря порядка двух миллиардов долларов дохода от транзита в год, но и - прежде всего - риски более агрессивной политики Кремля по отношению к Украине".