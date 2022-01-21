Северные границы Украины укрепляют от будущих атак

Украинские пограничники устанавливают заграждения из колючей проволоки, сетки рабицы вдоль границы с Белоруссией. Более 30 инженерных бригад работают не только по обустройству границы, но и по изготовлению заградительных сооружений.

Такие заграждения должны помочь сдержать поток мигрантов, если Лукашенко решит перенаправить их в сторону Украины. Однако, мигранты это не худшее, что может случиться.

По последним данным, Россия совместно с Белоруссией запланировали провести учения «Союзная решимость-2022», которые должны пройти с 10-ог по 20-е февраля. Уже сейчас войска РФ прибывают в РБ, чтобы готовится к маневрам. Не исключено, что учения будут представлять из себя очередной акт провокации, направленный против украинской стороны, однако уже на северных границах.

В связи со скорыми российско-белорусскими учениями, Украине следовало бы побеспокоиться о более надежном укреплении границ, чем обустройстве колючих проволок.