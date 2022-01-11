Сергей Михалок выступил за проведение новых выборов в Беларуси

В последнее время, из-за санкций власти Лукашенко, пробиться через интернетблокаду белорусским пользователям было трудно обнародовать свое отношение к событиям в стране. Но недавно на YouTube-канале группы Brutto Nostra все смогли увидеть обращение ее лидера Сергея Михалка, в котором он заявляет о своей позиции и говорит о необходимости проведения новых выборов в Беларуси.

Михалок заявил, что он и его соратники не признавали результаты президентских выборов, начиная еще с 2010 года.

"Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах", - заявил музыкант.

Михалок также выразил мнение, что в новых выборах могут участвовать много кандидатов из разных сфер, в том числе и профессиональные политики.

"Лично я считаю, что хорошими кандидатами будут те люди, которые на протяжении многих лет своими делами, словами, поступками, идеями и трудом доказывали, что они являются патриотами Беларуси и хотят, чтобы Беларусь была свободной, независимой, процветающей европейской страной", - добавил артист.

В качестве примера музыкант назвал лауреата Нобелевской премии по литературе Светлану Алексиевич, руководителя Свободного театра Николая Халезина, музыканта Лявона Вольского, вокалиста и экс-боксера Виталия Гуркова. По его словам, список можно продолжить: "Пускай будет много кандидатов и пускай победит достойный".

Музыкант также обратился, как он выразился, к "бешеным псам".

"Я считаю, что те, кто поднял руку на свой народ, те, кто избивал стариков, женщин, детей, работяг, кто избивал своих кормильцев, должны сидеть на скамье подсудимых и должны сидеть за решеткой. Гони быков - вернецца воля. Жыве Беларусь!" - резюмировал Михалок.

Свое видеообращение коллектив закончил песней.

Ранее Михалок после затяжного молчания высказался о протестах в Беларуси, заявив, что белорусы поборют всех Дартов Вейдеров.

Перед этим поклонники несколько дней ждали от музыканта реакции на кровавые события, которые проходили в Беларуси. Михалок все эти дни никак не реагировал на происходящее, а в соцсетях публиковал нейтральные посты. Позже он в Facebook и Instagram выложил клип на свою песню «Родны край».