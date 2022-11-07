Сербию требуют определиться с дальнейшим союзником

10:33 07 ноября Киев, Украина

Федеральное правительство Германии призывает президента Сербии Александра Вучича определиться с геополитическим курсом его страны. От него требуют сделать выбор: вступление в ЕС или сближение с Россией.

Известно, что сербы долгое время пытаются вступить в Европейский Союз. Однако связи с Кремлем мешают принятию необходимых реформ. Эта страна долгое время являлась лоббистом России и остается таковой до сих пор.

Сербия не присоединилась к западным санкциям против РФ, а новое правительство, получившее власть в 2022 году, не упоминало о возможном введении ограничений в отношении Кремля. То есть, фактически, Сербия остается страной в Европе, не считая Белоруссию, которая является торговым партнером РФ и потенциально может помогать агрессору в обходе санкций.

Естественно, что принятие такого государства в члены Европейского Союза недопустимо. Венгрия, которая, к сожалению, является членом ЕС и одновременно главным лоббистом Путина в Европарламенте, существенно замедляет принятие антироссийских решений, направленных на ужесточение политики в отношении Кремля. Поэтому, обращение ФРГ к Сербии оправдано и, не исключено, если Белград не определится со стороной, его могут лишить статуса кандидата, а если продолжит помогать Путину, против Сербии будут введены вторичные санкции.