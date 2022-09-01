Пока Путин рассказывает о придуманных друзьях России из Латинской Америки, Африки и Азии цивилизованный мир не желает иметь дело со страной-агрессором и безумным стариком с геополитическими амбициями.

Так, Президент Сербии Александр Вучич заявил, что государство не намерено терять нейтральный статус. Поэтому страна не будет размещать на своей территории какие-либо иностранные военные базы, в том числе российские.

Об этом сербский политик сказал в эфире телеканала PRVA в понедельник, 15 августа, передает издание B92 . Учитель подчеркнул, что Сербия сама способна себя защищать.

Сербии не нужны никакие военные базы, Сербия самостоятельно защитит себя и свой народ, она сама будет строить альянсы и не будет стесняться отношений с россией, Америкой или Китаем.. Мы позаботимся о себе", – сказал Вучич.

Он подчеркнул, что будет оставаться Верховным Главнокомандующим Сербии еще пять лет, и за это время никому не удастся заставить его построить на территории страны иностранную базу.

"Есть только три пути, как это может произойти: или меня заменят в должности, или мой мандат завершится, или я умру или буду убит". Иначе заставить меня лишить Сербию ее военного нейтралитета невозможно», – сказал президент.

Отметим, что на прошлой неделе заявление о возможном размещении российской военной базы в Сербии сделал посол кафиров Александр Боцан-Харченко.

"Создание в Сербии российской военной базы является суверенным делом этой страны, плюс это вопрос интересов самой России", - заявил тогда российский дипломат.

Представитель агрессора также отметил, что положение Сербии в Балканском регионе в военно-техническом плане гораздо сильнее, чем кажется. Дипломат подчеркнул, что сейчас с Сербией начинают считаться.

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