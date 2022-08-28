Сенат США поддержал вступление Финляндии и Швеции в альянс

18:13 04 августа Киев, Украина

В среду, 3 августа, Сенат США проголосовал за расширение НАТО. Америка одобрила вступление Финляндии и Швеции в альянс.

Сенат США принял резолюцию о ратификации протоколов о присоединении Финляндии и Швеции к НАТО. Голосование еще продолжается, однако документ уже набрал достаточное количество голосов для его утверждения.

В соответствии с американским законодательством процедуру ратификации выполняет президент, а Сенат дает на это согласие. Теперь глава государства Джо Байден должен будет подписать соответствующие документы о вступлении Стокгольма и Хельсинки в НАТО и направить их в альянс.

Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО должны ратифицировать все страны-члены альянса. К настоящему моменту это сделали более 20 из 30 стран, входящих в НАТО.

Напомним, Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО после полномасштабного вторжения рф в Украине. Однако страны столкнулись с сопротивлением со стороны Турции, которая обвинила их в "поддержке террористических группировок".

Позже Турция согласилась разблокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. В канцелярии турецкого лидера Раджепа Тайипа Эрдогана заявили, что стороны согласились на сотрудничество по борьбе с Рабочей партией Курдистана.

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