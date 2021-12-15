Сельское хозяйство нуждается в профильном министерстве

16:26 10 Июль Киев, Украина

Осенью, в Украине появится министр сельского хозяйства. Глава Ассоциации животноводов Украины, глава ОО «Народный союз» Ирина Паламар проанализировала это решение.

"Без сомнений, министерство сельского хозяйства нужно вернуть. Ключевая отрасль, на которой держится 18% ВВП и 40% экспорта страны, не может быть обезглавленной. Отсутствие профильного министерства негативно отражается не только на экономике, торговом балансе страны, но и на ее био- и продовольственной безопасности!



Когда год назад Зе-команда заявила о так называемой "оптимизации" министерств и объединении Минагрополитики с Минэкономики (по сути – об упразднении первого), я многократно выступала с призывом не допустить такого антихозяйственнического, антигосударственнического шага. Мы писали обращения к президенту, народным депутатам, министрам о необходимости сохранить профильный орган. Но, к сожалению, не были услышаны.





Управление отраслью было передано в руки абсолютно некомпетентных лиц, которые не смогли не то, чтобы дать толчок к ее развитию, но и привели к еще большему упадку. Поголовье свиней и крупного рогатого скота продолжает снижаться. Существенно сокращена господлержка АПК. В, частности на 2020 год животноводам выделили 1 млрд грн, хотя в 2019-м эта цифра составляла 4 млрд грн. Как следствие – селяне, владельцы домохозяйств, которые производят более 30% мяса и почти 70% молока, остались без дотаций. Поголовье свиней и крупного рогатого скота продолжает снижаться. Существенно сокращена господлержка АПК. В, частности на 2020 год животноводам выделили 1 млрд грн, хотя в 2019-м эта цифра составляла 4 млрд грн. Как следствие – селяне, владельцы домохозяйств, которые производят более 30% мяса и почти 70% молока, остались без дотаций.



В этом году к нам в Ассоциацию начали массово поступать обращения от мелких фермеров, владельцев домохозяйств, которые просто в отчаянии. В прошлом году многие взяли на откорм бычков в надежде на дотации, которые обещало им дать государство в размере 2500 грн /голову (в свое время именно я выбила их у экс-премьера Владимира Гройсмана). Но наши новые "хозяйственники" их отменили! И теперь фермеры терпят огромные убытки, вынуждены вырезать поголовье, и уезжать на заработки.





Вот до чего довело хаотичное управление, полное отсутствие комплексной стратегии развития отрасли из-за сокращения профильного министерства. Не следует забывать и том, что мы подписали Соглашение об Ассоциации с ЕС, где есть целый ряд обязательств, касающихся именно реформирования МинАПК. То есть, получается, мы ликвидировали орган, который отвечает за имплементацию части Соглашения с ЕС по вопросам сельского хозяйства. Также в министерстве функционировали директораты, которые были созданы на средства ЕС. Каждый из них имел свои полномочия, функции и задачи, которые они должны выполнить по требованию ЕС, и о них отчитаться. Не следует забывать и том, что мы подписали Соглашение об Ассоциации с ЕС, где есть целый ряд обязательств, касающихся именно реформирования МинАПК. То есть, получается, мы ликвидировали орган, который отвечает за имплементацию части Соглашения с ЕС по вопросам сельского хозяйства. Также в министерстве функционировали директораты, которые были созданы на средства ЕС. Каждый из них имел свои полномочия, функции и задачи, которые они должны выполнить по требованию ЕС, и о них отчитаться.

Страдают от отсутствия профильного министерства и внешние торговые связи, так как именно на уровне министров и замминистров обычно ведутся переговоры по налаживанию экспорта, инвестиций в отрасль, решаются проблемные вопросы, связанные с качеством продукции, сертификацией, экспортом и импортом, открытием новых рынков для продукции садоводства, растениеводства, животноводства.



В подчинении Минагрополитики и Госпродпотребслужба, контролирующая эпизоотическую ситуацию в Украине. Она не допускает в страну опасные заболевания, борется с имеющимися внутри страны, контролирует ситуацию с АЧС (африканская чума свиней).





Сегодня всё это не выполняется! Нет никакой стратегии развития АПК! Власть лишь протягивает реформы, которые диктуют им внешние управленцы, как, например, абсолютно антинародный земельный закон. Во главе Министерства, если его вернут, должны стать действительно профессионалы. Люди с большим управленческим и практическим опытом, разбирающиеся в экономических процессах, сельском хозяйстве, биобезопасности. Во главе Министерства, если его вернут, должны стать действительно профессионалы. Люди с большим управленческим и практическим опытом, разбирающиеся в экономических процессах, сельском хозяйстве, биобезопасности.



Нужно будет внимательно пересмотреть и функционал сотрудников Минагрополитики, их эффективность, усилить Госпродпотребслужбу, восстановить ветеринарную полицию, увеличить финансирование на вакцинацию против опасных болезней животных, восстановить функционирование санэпидемстанции, которая сегодня фактически не работает. От этого зависит не просто судьба отрасли, а жизнь каждого украинца.



Резюмируя: Минагрополитики занимается крайне важными вопросами государственного значения. Их очень много, и восстановить профильный орган крайне необходимо".