07:41 19 октября Киев, Украина

За 20 месяцев с начала полномасштабного вторжения в Украину каждый сегмент российской экономики стал зависеть от Китая, пишет «Bloomberg». Экспорт из КНР в РФ за 2023 год вырос на 57%. Юань в сентябре занимал почти половину от всех международных расчётов Москвы против 0,4% в январе 2022 года. Кроме того, Китай стал крупнейшим импортёром ископаемого топлива из России.

Таким образом Путин удалось импортазаместить импортозамещения. Он, по сути, отказался от всего западного качественного и долговечного товара, ну продал страну Китаю, который теперь поставляет даже шильдики для крепления в авто.

Возможно, в этом и был план старого деда. Не найдя себе подходящего преемника, он решил на неопределенный срок предоставить бразды правления страной “ближайшему и дорогому союзнику”. Ведь Китаю нету дела до демократических институтов, защите прав человека, а также коррупционным схемам российских элит. Пекин интересует только ресурсы РФ, а также рынок сбыта, которые после ухода западных компании превратился в вакуум.