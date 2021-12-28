Сдвинуть ситуацию на Донбассе с мертвой точки можно только путем диалога

На Донбассе вот уже месяц соблюдается режим тишины, можно ли его продлить навсегда и как это сделать, рассказал нардеп Муса Магомедов.
"Мы не сможем продлить перемирие на Донбассе, если не будем в это искренне верить и искренне этого хотеть.
Но веры и желания недостаточно. Нужно проделать колоссальную работу. Она заключается в реализации каждого пункта Минских соглашений. И проблема – в том, что среди населения нет однозначной поддержки Минских соглашений.
По ряду пунктов "Минска" - значительные противоречия. Эта проблема возникла не при Зеленском. Она возникла гораздо раньше, при подписании документа в 2014 и 2015 годах. Переломить ситуацию можно только путем диалога. С одной стороны, это диалог власти с обществом. С другой стороны, это диалог Киева с Москвой при участии наших западных партнеров".
"Мы не сможем продлить перемирие на Донбассе, если не будем в это искренне верить и искренне этого хотеть.
Но веры и желания недостаточно. Нужно проделать колоссальную работу. Она заключается в реализации каждого пункта Минских соглашений. И проблема – в том, что среди населения нет однозначной поддержки Минских соглашений.
По ряду пунктов "Минска" - значительные противоречия. Эта проблема возникла не при Зеленском. Она возникла гораздо раньше, при подписании документа в 2014 и 2015 годах. Переломить ситуацию можно только путем диалога. С одной стороны, это диалог власти с обществом. С другой стороны, это диалог Киева с Москвой при участии наших западных партнеров".
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