Саудовская Аравия обеспокоена возможным нападением Ирана

09:22 07 ноября Киев, Украина

В Иране продолжаются антиправительственные протесты. Нападением на соседние страны – Саудовскую Аравию и Ирак – Тегеран мог бы сместить внимание народа на более глобальные проблемы.

В тоже время, на вопрос Джо Байдену о том, что происходит в Иране, он ответил – “не беспокойтесь, вскоре иранцы освободят свою страну”. Его слова, косвенно подтверждают, что национальное сопротивление в стране поддерживается Вашингтоном.

Если же Тегеран все же решит начать войну с ближайшими странами, то вряд ли это приведет к ограничению помощи Украине, как многие могли бы подумать. То есть, отношение США и стран Ближнего Востока остаются достаточно натянутыми, несмотря на то, что Запад нуждается в нефти Саудовской Аравии. Тем не менее, американские ВВС приведены в боевую готовность на месте их постоянного базирования в Персидском заливе, а значит, в случае начала военных действий, они должны принять участие в отражении атаки Ирана.

На Западе понимают, что введение новых экономических санкций не помогут сдержать Тегеран, в том числе, препятствовать передачи дронов и ракет России. Поэтому, США, очевидно, поддерживают, и могу финансировать народные протесты иранцев, но если потребуется, то готовы на прямое военное столкновение с этой страной.