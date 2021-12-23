Санкции США исключат поставку смартфонов и запчастей для автомобилей

Представитель администрации Байдена поделился с «Reuters», что правительство рассматривает вариант с дополнением к санкциям, которые будут введены против России в случае вторжения в Украину. Америка может лишить РФ поставок деталей для автомобилей, самолетов, а также готовых смартфонов. Таким образом, будет нанесен серьезный удар по промышленному сектору, направленному на российского массового потребителя.

Стоит отметить, что ЕС и Великобритания могут поддержать такую инициативу. Интересно, как “обрадуются” россияне, когда узнают, что кроме «ВАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» и «МАЗ» у них ничего не осталось? А что скажут люди, когда не смогут приобретать новые iPhone? Ведь война-войной, а для россиян, в особенности восточнее от Москвы, куда важней надежный автомобиль и качественная электроника. А что касается запчастей для самолетов, то Россия вряд ли сможет противопоставить западному качеству отечественные наработки.

Санкции и без того ударили по “кошелькам” обычных россиян, а с учетом того, что они не смогут использовать качественные западные товары, новые ограничения способны спровоцировать волнения внутри страны. Со стороны Запада это весьма грамотный и продуманный ход, даже если это всего лишь слухи.