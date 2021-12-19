Санкции против крымских выборов

Владимир Зеленский увеличил срок действия санкций введенных против представителей России и крымского полуострова, которые организовывали и участвовали в, так называемых, выборах в оккупированном Крыму.

Согласно ограничениям, лица, занесенные в список, не имеют права пользоваться имуществом в Украине, а также лишаются всех украинских наград. Естественно, что каждому, кто находится под санкциями, запрещен въезд в Украину.

Ранее президент Зеленский ввел ограничения сроком на 3 года. Теперь, он подписал указ о продлении санкций до 10 лет. В частности, в список внесены: Михаил Малышев - глава так называемого, «ЦИК Республики Крым»; Константин Бахарев - избранный в Крыму депутат Госдумы России от «Единой России»; Юрий Ставицкий и Владимир Сорокин - кандидаты на выборах от партии «Зеленых»; десятки других членов «ЦИК Республики Крым» и территориальных избирательных комиссий.

Меры, которые избрал Зеленский еще достаточно мягкие. Против людей, совершающих международные преступления, необходимо открывать уголовное производство и судить заочно, по всей строгости. Не было бы лишним, пытаться “извлечь” преступников с оккупированной территории любыми методами. Впрочем, такой подход слишком радикален и он больше подходит для режимов Путина и Лукашенко. Однако открытие дела в международном суде относительно ряда вышеперечисленных лиц было бы не лишним.