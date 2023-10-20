12:07 20 октября Киев, Украина

93% чиновников РФ ездят на иномарках. Лишь 7% высших представителей власти России владеют отечественными авто, подсчитало агентство «Равенство» по данным более 5,8 тыс. деклараций. В них госслужащие, судьи и депутаты упомянули о 6538 машинах в личной собственности или у супруга. Из них отечественными оказались 438. Траты на государственные закупки зарубежных автомобилей в России за первое полугодие 2023-го составили 464 млн рублей, что более чем в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Тем временем эти же чиновники призывают россиян пересаживаться на отечественные автомобили, которые между тем все больше похожи на китайские копии. Более того Кремль заказывает рекламу у блогеров для того, чтобы рекламировать эти автомобили. Те в свою очередь рассказывают, насколько они хороши, часто сравнивают западными гигантами отрасли. Но если эти автомобили настолько хороши, то почему чиновники продолжает ездить на немецких и японских литерах авторынка вопреки приказу Путина пересаживаться на отечественные авто?

Очевидно, что санкции бьют по обычным россиянам. Российские чиновники в меньшей степени ощущает последствия западных ограничений. Как это ни парадоксально однако на президентских выборах 2024 года население рф вновь отдаст свои голоса за Путина чтобы он и его приближенные и дальше могли наслаждаться роскошной жизнью за счет вечно послушного народа.