Санкции, которые не помогают сейчас

Альянс создавался чтобы противостоять СССР, Союз распался. Нам говорят, что теперь НАТО должен противостоять России, но воевать с ней члены НАТО категорически не хотят. Не согласились даже закрыть небо над Украиной, о чем мы просили. Самая мощная военная структура в мире “боится, что это будет расценено как начало войны”, а для чего тогда они нужны?

Та помощь, которая предоставляется на сегодняшний день, совсем не то, из-за чего мы меняли свою Конституцию. В 2008 году нам обещали, что мы получим членство, но с каждым годом оно становилось все более призрачным. Вопрос: а зачем тогда вся эта возня с вступлением?

Нам говорят слова поддержки, объявляют санкции, но все это меры, которые может быть дадут плоды через годы, а люди гибнут каждый день прямо сейчас и реальная помощь нужна прямо сейчас. Запад должен был решить, на что он готов для защиты демократии в Украине, до того как танки начали утюжить нашу землю.

То, что даже превентивные санкции не остановят вторжение, было понятно сразу, они под санкциями с 2014 года. Возможно, если бы НАТО заявило о безоговорочной поддержке Украины, то уже в России боялись бы развязать третью мировую. Расчет на то, что Путина вынесет его же народ, не оправдался, рейтинг скаканул вверх, собственно как и в 2014-м.

Запад говорит: мы не будем покупать ваш газ, русские говорят – ну топите дома кизяком, запад говорит: закрываем небо, русские говорят – забудьте про свои 500 аэрбасов, которые были арендованы, платите больше за авиабилеты, облетая нашу территорию. Против страны, которая граничит и дружит с Китаем – крупнейшим поставщиком всего на свете, а также и крупнейшим потребителем энергоресурсов – воевать санкциями вообще не эффективно. Неужели это не было понятно сразу?

Нас заманили обещаниями процветания, пригласили присоединиться к европейскому цивилизованному миру, поманили к себе… и не взяли. Не взяли ни в ЕС, ни в НАТО.

3 марта «уставший Зеленский» дал очередное интервью, в котором вспомнил про многонациональный украинский народ, вспомнил про русский язык, который сам запретил, вспомнил кто наши соседи. Он много говорил, что Украина не хочет войны, хотя нас усиленно к ней готовили 8 лет. Продавали нам кучи военного барахла, большинство из которого уже нет, а долг за него есть. Битва за умы и сердца, при помощи телеканала Дом, также оказалась проиграна. Похоже роль президента оказалась для Зеленского провальной, а ведь он так ждал аплодисментов.