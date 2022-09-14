12:39 14 сентября Киев, Украина

Так считает премьер-министр Финляндии Санна Марин.



Она отметила, что отмены упрощённого порядка выдачи виз недостаточно и Европе необходимо быть готовой к более жёстким санкциям.

С 12 сентября ЕС приостановил действие соглашения об упрощенном визовом режиме с россией. Теперь государства на национальном уровне смогут вводить дополнительные ограничения для россиян, вплоть до аннулирования действующих виз на границе по соображениям безопасности. По словам еврокомиссара по внутренним делам ЕС Илвы Йохансон, в настоящее время на руках у граждан россии не менее миллиона действующих виз.









/>Финляндия, в свою очередь, ранее ограничившая число заявок на туристические визы и увеличившая сбор и время рассмотрения, заявила, что не собирается полностью отказываться от пропуска россиян на свою территорию.



Санкции против россии должны отразиться на повседневной жизни ее граждан, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе выступления в Европарламенте, ее слова приводятся на сайте правительства.



По ее мнению, неправильно предоставлять россиянам возможность свободно путешествовать по Европе, когда на Украине идут боевые действия.



«Выдача виз должна быть строго ограничена. Полная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией в этой ситуации оправданна, но сама по себе не является достаточным решением», — считает Марин.



Премьер также коснулась энергетического кризиса. Она призвала в краткосрочной перспективе искать способы, которые позволят обеспечить поставку энергоносителей и снизить цены на них. Причем Марин не исключила, что могут потребоваться экстраординарные решения.



«В среднесрочной и долгосрочной перспективе наш единственный выход из энергетического кризиса — вкладывать больше средств в производство возобновляемой и безэмиссионной энергии, общие европейские сети передачи и технологии хранения», — продолжила глава правительства, подчеркнув, что ЕС должен как можно быстрее отказаться от российских ископаемых энергоносителей.



В первую очередь В то же время страны Балтии с 19 сентября решили запретить россиянам въезд на свою территорию с шенгенскими визами, независимо от того, где они их получали. К ним присоединилась и Польша., в свою очередь, ранее ограничившая число заявок на туристические визы и увеличившая сбор и время рассмотрения, заявила, что не собирается полностью отказываться от пропуска россиян на свою территорию.Санкции против россии должны отразиться на повседневной жизни ее граждан, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин в ходе выступления в Европарламенте, ее слова приводятся на сайте правительства.По ее мнению, неправильно предоставлять россиянам возможность свободно путешествовать по Европе, когда на Украине идут боевые действия.«Выдача виз должна быть строго ограничена. Полная приостановка действия соглашения об упрощении визового режима между ЕС и россией в этой ситуации оправданна, но сама по себе не является достаточным решением», — считает Марин.Премьер также коснулась энергетического кризиса. Она призвала в краткосрочной перспективе искать способы, которые позволят обеспечить поставку энергоносителей и снизить цены на них. Причем Марин не исключила, что могут потребоваться экстраординарные решения.«В среднесрочной и долгосрочной перспективе наш единственный выход из энергетического кризиса — вкладывать больше средств в производство возобновляемой и безэмиссионной энергии, общие европейские сети передачи и технологии хранения», — продолжила глава правительства, подчеркнув, что ЕС должен как можно быстрее отказаться от российских ископаемых энергоносителей.В первую очередь Евросоюз должен продолжать поддерживать Украину и быть готовым к еще более жестким санкциям против москвы. По ее словам, «чем сильнее эффект», которого Брюссель добивается с помощью ограничений, «тем дороже» будет обходиться россии продолжение военных действий.

Единственный вопрос, ка быть с большинством жителей Карелии, которые не хотят жить в россии. И пока они не могут вернутся на свою историческую родину вместе с захваченой российской империей территорией, у них быль хоть "маленький глоток свободы" в виде возможности посещать более близкую и родную Финляндию. У многих карельцев родственники живут в демократической, успешной и свободной Европе и их желание вырватца с зарежимленой имперской тиранией, геополитическими шантажами путина россии вполне понятны и обоснованы.

Но ради дальнейшей свободы, мира и процветания своих детей карельцы должны смирится с вынужденными санкциями. А Карелия должна задуматся об референдуме отделения от рф и полной самостоятельности. Карелия должна выбрать курс на европейские ценности, курс независимости, свободы, процветания и мира.