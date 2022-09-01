Самолеты в россии “все”

“Санкции – не работают” – как бы часто не повторяли пропагандисты заученную фразу из методички, санкции все же работают. По данным «Reuters», как минимум три самолета в россии уже пустили на запчасти, чтобы обслужить остальные машины. Это «Airbus A350», «Boeing 737» и российский «Sukhoi Superjet 100».

Как оказалось, без иностранных деталей “импортозамещение” не работает, как и все остальное в россии. Более того, если россияне еще в состоянии обслужить собственный самолет, в качестве котором кроме них никто не может быть уверен, то вот переставлять запчасти из одной иностранной единицы техники в другую, агрессор может на свой страх и риск. В этом случае, даже они не могут гарантировать, что все сделали правильно, ведь согласно лизинговой программе, по которой эти самолеты эксплуатировала российская госкомпания «Аэрофлот», их полным обслуживанием должны были заниматься иностранные сертифицированные специалисты. Только они могли давать гарантию на свою работу, а также, в случае поломки, нести за это полную ответственность.

Если путин будет продолжать войну, то такими темпами, санкции вернут россию в Средневековье, а россияне вновь начнут слагать легенды “о летающих Шайтанах в небе, которых когда-то видели, а некоторые смельчаки даже на них летали”. Это также будет касаться всей техники, где необходимы высокотехнологичные детали, типа полупроводников, микрочипов, процессоров и т.д.