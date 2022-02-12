Самая сильная в мире «бумажная» армия

Недавняя ситуация с расстрелом в Днепре военнослужащим своих сослуживцев дала очередной повод порассуждать о состоянии нашей армии.

Силовые структуры редко выносят сор из избы, взять хоть ВСУ, хоть Нацгвардию. Уж так повелось, солдаты всегда противопоставляют себя командованию, находясь с ним как бы в разных лагерях.

Во все времена сообщить командиру о реальном состоянии дел считалось «стукачеством» и резко осуждалось как командирами, так и сослуживцами. Неуставняк и попытка его предотвратить и стали причиной трагедии в этот раз.

Сорняки неуставных отношений цветут буйным цветом, воспитанием личного состава никто не занимается. Вместе с шоуменом во главе государства пришла и мода на «цветную картинку», а что скрывается за красивой ширмой экипировки по стандартам НАТО мало кого интересует.

Ситуаций, подобной той, что спровоцировала кровавую бойню в Днепре, пруд пруди, но инертное командование предпочитает не замечать проблем. Вместо этого со стороны высшего руководства государства льется елей и широко пиарятся покупки очень спорных вооружений у наших западных партнеров.

Байрактарам, как оказалось, нужны современные взлетные полосы, а не взлетка времен СССР, калечащая стойки шасси при каждом запуске беспилотника. Один выстрел Джавелина стоит столько, что солдат тысячу раз подумает стоило ли нажимать на кнопку в бою, запуская в небо несколько элитных автомобилей, тем более тратить заряды для тренировок. Генерал Игорь Колесник подтверждает, что ВСУ остро не хватает «бронежилетов, касок, горючего и многих видов боеприпасов».

Многочисленные проверки морально-психологического состояния бойцов ВСУ, находящихся в зоне ООС, демонстрируют страшную картину всеобщего разгильдяйства и неуставняка. Более половины военных, которые должны взять на себя основной удар противника, по их собственному утверждению, совершенно не готовы принимать участие в реальных боевых действиях. Вместо боевой подготовки бесконечные пьянки. Причины – усталость от бесконечного ожидания нападения, безнадега и отсутствие престижа военной службы в обществе.

Пиар акции с «рядовой украинкой» которая гордо демонстрирует полную решимость кинуться в бой с «русскими» прямо из-за банок с огурцами выглядят дешевой и низкопробной пропагандой, которой не поверили ни на Западе ни в Украине.

После трагедии в Днепре командующий Нацгвардией Николай Балан ушел в отставку, командование полка поснимали, но выводов не сделали, мер не приняли.

Плачевное состояние воинской дисциплины в очередной раз подтвердило Госбюро расследований.

Инструктор по боевой подготовке одной из частей Национальной гвардии обвиняется в подготовке убийства представителя одной из финансово-промышленных групп Прикарпатья. Правоохранителям удалось выяснить, что нацгвардеец долго следил за жертвой с целью подобрать удачное место и время для преступления. Теперь понятно чем занимаются военнослужащие вместо боевой подготовки.

Об отсутствии оной сообщает и генерал Сергей Кривонос, объясняя это кризисом финансирования. В совокупности многочисленные системные проблемы привели к формированию так называемой «бумажной армии». Прибавьте сюда задержки с выплатами зарплат... Что ж, если враг нападет, у нас есть кому подготовить красочную презентацию в «Power Point».