С Россией не может быть диалога

Обсуждая происходящее на полях Европы, встречи США-Россия и НАТО-Россия, директор Института внешнеполитических исследований, профессор Киевского национального университета им. Тараса Шевченко Григорий Перепелица заявил, что целью Путина никогда не была только Украина. По его словам, глава Кремля намерен захватить всю Восточную Европу, дискредитировать НАТО, выгнать США из Европы и дезинтегрировать Европейский союз.

По мнению Перепелицы, в таком случае дипломатия и любые диалоги с Путиным бесполезны, ведь напряженные отношения между НАТО и Россией опустились до военно-политического кризиса: “Переговоры в Брюсселе между НАТО и РФ, и предшествующие в Женеве между США и РФ показали, что мы входим в последнюю фазу напряженности, которая называется военно-политический кризис. Причем это кризис между НАТО и Россией, и в меньшей мере между США и Россией”. Поэтому, политический эксперт говорит о неэффективности проведения переговоров на данном этапе отношений. На этапе военно-политического кризиса все сводиться к выставлению ультиматумов.

С этой целью, Путин и говорит, чтобы НАТО не расширялось на Восток. В дальнейшем он планирует завоевать часть Европы, которая входила в состав Варшавского договора. Украина стоит первой на пути Кремля в завоевании Европы, что является еще одной причиной предпринимать более весомые попытки в противостоянии российской агрессии на Донбассе.