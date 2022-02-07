С добрым утром, ЕС!!

Меня потрясла новость от наших партнеров из Европы, которые, очевидно очнувшись от семилетнего дремучего сна, а может просто вытащив голову из песка, ну или куда там ее сейчас толерантно совать, вдруг оценили масштабы катастрофы на востоке Украины. О Боги, Россия оказывается имеет планы «фактически интегрировать Донбасс»!! Да ладно, мы думали они там паспорта просто так раздают, а что, бумаги много, она все стерпит, даже красную корку. Получается, что нам помощь в виде «печенек» Нуланд (интересно, в этот раз она с гостинцами прикатила или с одним «Блином»?), а Донбассу гражданство РФ. Печеньки давно съели, а красных паспортов выдано уже 500 тысяч. В ЕС их конечно договорились не признавать, но кому от этого больно? Операция по аннексии Крыма была начата под предлогом защиты русскоговорящих от ультрарадикалов, а тут 500 тысяч российских граждан, которых, если верить некоторым СМИ, эти самые радикалы ежедневно обстреливают.

Нам пока доставались только «мощные сигналы» то от НАТО, то от ЕС, которые в основном сводились к тому, что уровень коррупции в Украине переходит все мыслимые и немыслимые пределы. Возникает закономерный вопрос, если наши европейские партнеры уверены, что выделяемая нам финансовая помощь до адресата не доходит, то почему она продолжает поступать? А не распиливаются ли эти европейские транши еще в Европе? Отдаем-то мы с вами и по полной программе. Если очередная сумма от МВФ в течение трех месяцев не поступит, а к тому есть предпосылки, будь-то увольнение очень милого сердцу европейских лидеров Коболева, который за год тупо украл 19 млрд гривен, и это при том, что все возможные тарифы за коммуналку взлетели до небес. Может до 1 июня не удастся принять законы, которые фактически шантажом требует ЕС. Так вот, без транша МВФ наше правительство сократит расходную часть бюджета. Угадайте какие статьи на волоске? Содержание госаппарата? Нет. Оплата провальных вояжей нашего МИДа? Нет. Скорее всего это будут траты на наши с вами нужды: медицина, образование и тп.

А что по реальным делам со стороны европейских партнеров? Бла, бла, бла… На 24-25 мая анонсируется саммит лидеров ЕС, для которого готовится документ, включающий популистские, на мой взгляд, меры по «повышению устойчивости Украины» к «действиям со стороны России» включая поддержку в проведении вакцинации. Пандемия уже год свирепствует, и чем они помогли? Вакциной делиться не захотели, о чем прямо и сказали, хотя в начале громко обещали. Также планируется поговорить об укреплении энергетической безопасности Украины. Ну тут просто смешно. Европейская безопасность находится в прямой зависимости от российского газа, в «зеленую энергетику» верят только производители солнечных батарей и все кто имеет возможность урвать кусок от этого безперспективняка. Так чем поможете-то, тарифы сравняете? Уровень доходов сравнять пока не получается.

Кроме того, подготовленный документ содержит опасения, что «автономия Донбасса» станет непреодолимым препятствием на пути вступления Украины в ЕС и НАТО. Вот это сильно сказано… добавить нечего.

Литва вообще не понятно кому друг. Вроде бы что-то трепыхаются, а все выстрел в воздух получается. Не прошло и 7 лет, как наши литовские друзья обсуждают вопрос о возможности создания при Сейме временной рабочей группы с гордым названием «Деоккупация Крыма», целью которой декларируется «обмен мнениями», «наблюдение за соблюдением прав человека в Крыму», хочется спросить, а ДЕЛАТЬ-ТО что-нибудь планируете, или опять встретимся, поговорим и разойдемся довольные собой.

Примечательна позиция некоторых литовских парламентариев на цели и задачи «Крымской платформы». Они считают, что инициатива Зеленского направлена на «борьбу с нарушением прав человека» и «непризнание аннексии». Друзья, очнитесь, аннексия и так не признана, а «Крымская платформа» имеет целью восстановление территориальной целостности Украины!

В итоге словесное переливание из пустого в порожнее и очередные ни к чему не ведущие разговоры. Так что с добрым утром, Европа, пора переходить от слов к делу, давно пора….